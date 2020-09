Rubén Limardo es exaltado al Salón de la Fama de la esgrima mundial

09-09-20.-En 2012, durante los Juegos de Londres, el espadachín venezolano Rubén Limardo con sus estocadas hizo resonar el “Gloria al Bravo Pueblo” en suelo británico, ganando la medalla de oro. Pero desde el martes 8 de septiembre, el campeón nacido hace 35 años en Ciudad Bolívar, forma parte del templo de los inmortales de la esgrima.



El venezolano es el segundo latinoamericano en ser exaltado al Salón de la Fama de la esgrima mundial, anteriormente fue el turno del cubano Ramón Fonts, señaló el portal italiano La voce.



“Estoy feliz de haber recibido esta noticia, sobre todo porque llega en un momento difícil, en el que no pude reunirme con mi familia en Venezuela debido a la pandemia. Para mí representa un nuevo estímulo para mi carrera deportiva”, declaró Limardo en un comunicado de prensa.



“Ser miembro del Salón de la Fama de la FIE es un honor, aquí están los mejores del mundo, es un orgullo como venezolano, como deportista, como persona. No me lo esperaba, al contrario, ni siquiera sabía que había Salón de la Fama, lo supe cuando recibí la candidatura”, dijo el venezolano.



Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Nuestro Rubén Limardo Gascón es exaltado al Salón de la Fama de la Esgrima Mundial, a través de votación del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima, siendo aún atleta activo", escribió Maldonado.