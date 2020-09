Descalificación del tenista Novak Djokovic del US Open: Una advertencia a tener autocontrol

07-09-20.-Djokovic se une al club de jugadores descalificados durante un partido de Grand Slam, que tiene como uno de sus miembros más reconocidos a John McEnroe desde que insultó al supervisor en el Abierto de Australia de 1990.Los tenistas que lanzan raquetas y golpean pelotas con ira y frustración durante los partidos son escenas habituales en el circuito, pero eso podría ser cosa del pasado después de la descalificación de Novak Djokovic del Abierto de Estados Unidos este domingo (06.09.2020).El número uno del mundo masculino fue eliminado del Grand Slam después de golpear inadvertidamente una pelota en la garganta de un juez de línea durante su partido de cuarta ronda en la cancha del estadio Arthur Ashe.La última imagen del número uno mundial en Flushing Meadows, a donde llegó como absoluto favorito ante las ausencias de Rafael Nadal y Roger Federer, fue saliendo de la cancha principal con la cabeza agachada. El serbio no quiso dar explicaciones ante la prensa.El español Pablo Carreño le acababa de romper el servicio, colocándose con ventaja 6-5 en el primer set, y 'Nole' pagó su frustración golpeando la pelota que le quedaba en el bolsillo hacia la pared, justo en el lugar donde estaba parada la jueza, quien cayó el suelo con gritos de dolor y las manos en el cuello, requiriendo de atención médica.El estupor por este incidente, que generó la descalificación de Djokovic del Grand Slam, no se quedó en Flushing Meadows sino que se extendió por el mundo del tenis y del deporte en general.Djokovic: "Necesito volver a mi interior""Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío", escribió Djokovic en Instagram pocas horas después de la descalificación. "Necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano".La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) dio a conocer un comunicado oficial en el que confirmaba la descalificación de Djokovic por sus acciones "antideportivas" y contrarias a lo establecido en el reglamento, lo que le costó su salida de torneo, además de ser sancionado sin recibir puntos para la clasificación mundial los premios en metálico que hubiese ganado hasta los octavos.Sujeto a futuras sancionesAsimismo, la USTA indicó en su comunicado oficial que Djokovic podría estar sujeto a futuras sanciones, si la organización así lo considerase.La decisión de la USTA le genera a Djokovic, que tenía marca perfecta de 26-0 en lo que iba de temporada, le costó no recibir 250.000 dólares que ya había ganado por alcanzar los octavos de final del Abierto y tendrá que estar a la espera de que pueda recibir otra multa económica referente al haber infringido el reglamento.Arrebatos de ira en el pasadoLos arrebatos de ira del serbio no son una novedad. De hecho, solo momentos antes del lanzamiento contra la jueza, Djokovic había golpeado una bola aún más violentamente contra otra parte de la pista.En el Roland Garros de 2016, torneo que acabó conquistando, Djokovic vivió un incidente similar en los cuartos de final contra Thomas Berdych al lanzar también su raqueta, que acabó pasando cerca de un juez de línea.Unos meses más tarde, en el Masters en Londres, volvieron a fallarle los nervios al arrojar una pelota al público durante su duelo contra Dominic Thiem.Frente a los periodistas que le preguntaron si temía pagar algún día un precio alto por estos gestos, el tenista se molestó, lamentando que "se recuerden este tipo de cosas".Osaka: "Una advertencia para que nunca haga eso"El suceso recuerda al sucedido este viernes, cuando la dos veces ganadora de Grand Slam, Naomi Osaka, tiró su raqueta frustrada después de perder un desempate en el segundo set contra Marta Kostyuk en su partido de tercera ronda.Cuando se le preguntó en su entrevista en la cancha el domingo si el destino de Djokovic serviría como un recordatorio, la exnúmero uno del mundo japonés dijo: "Supongo que sí. Para mí, definitivamente es como una advertencia para que nunca haga eso"."No estaba viendo el partido en vivo porque estaba durmiendo, pero sabiendo eso, por supuesto, creo que uno se pone más consciente de ello, por supuesto", dijo la excampeona del US Open a los periodistas más tarde."Para mí, trato de no golpear mi raqueta de todos modos. Por supuesto, probablemente lo haga un par de veces. Pero definitivamente creo que está haciendo que la gente sea un poco más consciente".El canadiense Denis Shapovalov había corrido la misma suerte que Djokovic durante una eliminatoria de la Copa Davis de 2017 cuando, tras un error no forzado, rompió una pelota frustrado con su raqueta y golpeó al juez de silla Arnaud Gabas en la cara.Shapovalov calificó el incidente de Djokovic como desafortunado, al igual que el alemán Alexander Zverev, quien se ha desahogado varias veces en el pasado rompiendo sus raquetas. "No creo que nunca me hayan incumplido en mi carrera o en mi vida", dijo Zverev después de su victoria el domingo. "No, no he estado en una situación como esa".