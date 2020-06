Número uno del tenis mundial Novak Djokovic da positivo por Covid-19

23-06-20.-Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, anunció este martes en un comunicado en su sitio web que dio positivo por Covid-19.La estrella del tenis serbio había estado participando en el Adria Tour, un minitorneo de tenis que organizó, para recaudar fondos para los necesitados y al mismo tiempo permitir a los jugadores ponerse en forma antes de la reanudación del calendario del tenis.Djokovic dijo: “Lo siento mucho por cada caso individual de infección. Espero que no complique la situación de salud de nadie y que todos estén bien. Permaneceré en aislamiento por los próximos 14 días, y repetiré la prueba en cinco días”.Previamente, tres jugadores que participaron en el Adria Tour, que comenzó a mediados de junio en Belgrado, ya habían dado positivo: el búlgaro Grigor Dimitrov (19º mundial), el croata Borna Coric (33º) y el serbio Viktor Troicki (184º). De quienes participaron del torneo, suspendido el pasado domingo tras conocerse el positivo de Dimitrov, se suman los contagios de la esposa de Troicki y de los entrenadores de Djokovic, Marko Paniki, y el de Dimitrov, Kristijan Groh.Djokovic emitió una nueva declaración horas después de anunciar que había dado positivo por covid-19.El tenista añadió que, de momento, no tiene síntomas de Covid-19, que permanecerá aislado durante 14 días y que dentro de cinco días volverá a someterse a un nuevo análisis para verificar si sigue teniendo el patógeno.En una nueva declaración, Djokovic dice que lamenta que el torneo haya causado daño y reconoce que “nos equivocamos y era demasiado pronto”. Él dice que los organizadores del torneo compartirán recursos de salud con aquellos que asistieron a los eventos en Belgrado, Serbia, y Zadar, Croacia.Por otro lado, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, criticó la actitud de los tenistas durante el Adria Tour, y apuntó que servirá para que los eventos sean más seguros. "Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco", aseguró el directivo.*Con informaciíón de de CNN y Agencias