Yulimar Rojas habló sobre su padre biológico y cómo pasa su cuarentena en España

27.04.20 - Dos horas se quedaron cortas para las historias que quería contar Yulimar Rojas en "Atletas En Su Punto", una nota de "Punto Olímpico". espacio producido por el Comité Olímpico Venezolano que inició este lunes para seguir impulsando el deporte y el olimpismo durante este periodo de cuarentena debido al COVID 2019.



La cuatro veces Campeona del Mundo se encuentra en Guadalajara, España, entrenando en casa y manteniendo el aislamiento correspondiente. “Gracias a Dios no estoy sola, estoy con dos de mis hermanos. Aquí practicamos, hacemos las rutinas, hablamos. Si estuviera sola, estuviera muy loca”, confiesa Yulimar.



Rojas habló de sus miedos, sus alegrías y tristezas. También contó el reencuentro con su padre Félix Rojas, con quien no compartió hasta el año pasado. “Mi papá Pedro Zapata me dio todo, me crió y me educó y papá Félix me engendró. Una vez tenía una competencia internacional y no pude asistir porque él no me firmó los permisos”, recordó Yuli agregando que sintió mucha tristeza y decepción. Luego se hizo mayor de edad y no necesitó pedírselo más.



“El año pasado me empezaron a llegar videos y fotos de él que estaba en una mala situación por qué yo lo tenía así y mi abuelita habló conmigo, que yo tenía que sanar esa relación para estar mejor conmigo misma y eso hice”.



Al poco tiempo, Yulimar se reencontró con su papá y pasó su cumpleaños 24 con él. “Yo estoy muy feliz. No es bueno tener rencores, eso te detiene. Hay que soltar todas esas cosas negativas y crecer. Hoy en día él vive en mi casa en Anzoátegui y la vida me premió con un récord del mundo”.



¿Lo primero? ¡El amor!



En un futuro, la Mujer Maravilla del Salto Triple quiere ser madre. “El amor lo mueve todo, no importa raza, orientación sexual, nada. Yo quiero tener mis hijos, adoptar y que ellos crezcan y también sigan mi ejemplo”, agrega.



Y es que el mismo amor que tiene Yulimar es la que hace que represente el tricolor con orgullo en cada competencia. “Me han ofrecido representar otros países con muchos beneficios y yo lo agradezco, eso siempre va a existir, pero no hay nada más bonito que llevar tu bandera, cantar tu himno y hacer sentir gigante a tu patria”.



Su mensaje fue claro: quiere que el deporte en Venezuela vuelva a ser de altura. “Lo estamos viendo en los Juegos. Colombia nos superó y antes nosotros estábamos arriba. Los chamos de nosotros no tienen zapatos porque es difícil comprarlos porque lo que la gente tiene es para comprar comida y resolver. El deporte está agonizando. Yo espero que Venezuela pueda salir del hoyo”.



Rojas hizo retrospectiva de cuando fue abanderada del estado Anzoátegui en los Juegos Nacionales 2013, los últimos (juveniles) que se han realizado hasta la fecha. “Esos Juegos son importantes. Tienen que volver.



En Colombia los hicieron el año pasado, Catherin Ibarguen acompañó a Colombia y muchos atletas de gran nivel. Quiero que todos se pongan la mano en el corazón y vean lo que se está haciendo bien y mal, porque todos estamos pasando por un mal momento. ¿Qué viene después de Yulimar Rojas? Yo quiero que existan muchos campeones mundiales, para eso necesitamos mejorar. Yo quisiera competir en mi país y no tengo una pista”.



Rojas habló de historia, de música, comida y gustos. Además resaltó la importancia de que todos cumplan con la cuarentena. “Quédense en casa. Es difícil, yo quisiera estar entrenando y corriendo, así es el atletismo, pero no se puede. Por ahora hay que mantenernos entrenando. Cuando pase la cuarentena, todos los atletas de Venezuela tenemos que salir a comernos el mundo y a brillar”.



La medallista de plata olímpica de Río 2016 cerró la conversación con un ejercicio de visualización: convertirse en la Campeona Olímpica de Tokio 2020. “Con un salto de 15,30 consigue la medalla de oro olímpica, pero ahora va por más. Es el último salto de Yulimar Rojas en Tokio. Y ahí va, va corriendo, estira las piernas y consigue 15,58. Lo hizo la negrita, lo hizo la venezolana, es récord del mundo”.



Atletas en Su Punto continuará compartiendo con los deportistas venezolanos a partir del próximo lunes, cuando el periodista Gerhard Weil converse con Antonio Díaz a través del Instagram live. Luego, el miércoles Aaron Sira hablará con la sirenita Lismar Lyon, y para cerrar Vicente Vásquez estará con el tenista Nacho Guedez.