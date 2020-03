Chile impide ingreso a portero venezolano del América por falta de la "visa de responsabilidad democrática”

Joel Graterol Credito: Web

10-03-20.-Las autoridades chilenas impidieron este lunes el ingreso a ese país por no tener el permiso correspondiente a Joel Graterol, portero del América de Cali que viajó con el club colombiano a jugar el martes el partido del Grupo E de la Copa Libertadores contra la Universidad Católica, reseñó la agencia Efe.



“Por exigencias del Departamento de Extranjería y Migración de Chile (…) nuestro arquero Joel Graterol, quien hacía parte de nuestra delegación de viajeros a Santiago de Chile, debió retornar a Colombia”, informó el América en un comunicado.



Según el club colombiano, el portero de 23 años, quien llegó como refuerzo para esta temporada, no contaba con un permiso especial “llamado visa de responsabilidad democrática”, indispensable para ingresar al país.



Como club lamentamos esta situación, pues se realizaron las gestiones pertinentes para poder contar con nuestro guardameta internacional, las cuales no tuvieron efecto ante las autoridades chilenas”, agregó la información.



Como reemplazo de Graterol, el entrenador brasileño Alexandre Guimaraes convocó a Luis David Quintero, quien “viajará en las próximas horas a territorio chileno para ponerse a disposición del cuerpo técnico”.



Hasta la fecha, Chile exige dos tipos de visas a los ciudadanos venezolanos dependiendo el motivo por el que quieren ingresar: la visa de responsabilidad democrática y el visado consular de turismo.



La primera es para los que quieren radicarse en el país, mientras que el segundo, establecido el pasado 22 de junio, se exige para aquellos que quieren entrar por motivos recreacionales, a los que habilita la estancia por un periodo máximo de 90 días y no les permite realizar actividades remuneradas.

Efe