Famoso ciclista colombiano, Fernando Gaviria habría contraído el coronavirus

Confirman que el famoso ciclista colombiano fernando Gaviria se contagió con el coronavirus durante el Tour de los Emiratos Árabes, que hubo de ser cancelado el jueves pasado para evitar el contagio entre los atletas.

"Acabamos de hablar hace 15 minutos con la gente de la embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos y nos dicen que el colombiano que tiene coronavirus se llama Fernando Gaviria", reportó el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, en Blu Radio.

El ciclista ya comenzó con el tratamiento hace varios días. La hipótesis que se maneja es que pudo haber adquirido el virus en uno de sus desplazamientos para cumplir con una de sus carreras .

Varios medios consultaron a Hernando Gaviria, padre de Fernando, para que confirmara confirmara la noticia del contagio de su hijo por coronavirus, pero la respondió que "no saben nada".

"Yo he hablado con él y me dice que se siente bien. Siempre que le pregunto cómo está, me contesta que bien y que no se siente mal", manifestó el padre del deportista a los medios.

Por otro lado, la Cancillería colombiana no ha confirmado la información, por una ley de protección de datos personales.

"No vamos a confirmar la identidad por ley de protección de datos personales. Ya si su familia o él confirman su identidad, es bajo su estricta responsabilidad", informó a través de un comunicado, Jaime Amín, embajador de COlombia en los Emiratos Árabes.

En el mismo comunicado aseguró que el colombiano que salió positivo por coronavirus está bajo estricta observación médica.

"Sobre el colombiano que se encuentra en Emiratos Árabes y que salió positivo para coronavirus, informamos que su estado de salud es estable y se encuentra bajo observación médica. Seguiremos haciendo seguimiento al caso desde el Consulado", señaló.

Otro caso de una joven contagiada con el COvid-19 sería el primero reportado en tierras colombianas.