(VIDEOS) El criollo Ronald Acuña no descarta el 50-50 para la próxima temporada en las mayores

13 Feb. 2020 - El segunda base de los Bravos, Ozzie Albies, no se mostró sorprendido cuando el venezolano Ronald Acuña Jr. se presentó a los entrenamientos primaverales y dijo que quería ser el primer jugador en robarse 50 bases y dar 50 jonrones en una temporada en la historia de las Grandes Ligas.“Es buen amigo mío”, dijo Albies. “Siempre hablamos sobre cómo puede mejorar todos los días. Estoy seguro de que le irá todavía mejor que el año pasado”.Acuña se quedó a tres bases robadas de convertirse en el quinto jugador con una temporada 40-40. De cualquiera manera, al dar 41 vuelacercas y estafarse 37 sacos se unió a Mike Trout (2012) como los únicos de 21 años o menos en lograr el 30-30.Mientras Acuña pasaba buena parte de la temporada muerta en Venezuela, no dejó de pensar en la oportunidad de solidificar ese estatus de estrella que se ha ganado en sus primeras dos temporadas en las Mayores. Hasta la fecha, el jardinero de 22 años tiene un OPS de .897. Los únicos jugadores con un número mejor que ése a los 21 años o menos son Ted Williams (1.041), Jimmie Foxx (1.015), Mel Ott (.986), Trout (.948), Frank Robinson (.920), Eddie Mathews (.907) y Alex Rodríguez (.900).“No quiero sentirme satisfecho”, aseguró Acuña. “Siempre me he esforzado para lograr más cosas. Siempre he sido así. No quiero conformarme con las cosas que me han traído hasta donde estoy. Siempre trato de mejorar y mejorar en mi carrera”.Muchos fanáticos son escépticos sobre las posibilidades de que el criollo alcance ese logro. Otros piensan que Acuña Jr. es sobrevalorado. Y otros están convencidos de que tiene las cualidades para hacerlo. La cuenta en twitter de la MLB abrió el debate y decenas de fanáticos expresaron su opinión.Video Fuente: The Beatwriter