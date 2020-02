(VIDEO) Serie del Caribe: en cerrado encuentro Venezuela superó a Puerto Rico y clasificó invicto a la semifinal

4 Feb. 2020 - Con el electrizante triunfo, la novena venezolana marcha invicta 3-0 terminada la tercera fecha de la Serie del Caribe y tienen su puesto asegurado en las semifinales. Puerto Rico cayó a cuarto lugar con 1-2, empatados con los Astronautas de Chiriquí de Panamá.En un confuso final, Puerto Rico entró a la baja de la décima con una ventaja de 2-1 y el taponero Fernando Cruz en la loma.René Reyes comenzó en la intermedia con la regla de hombre en segunda aplicada una vez terminadas las nueve entradas con el marcador empatado. El cubano Adonis García pegó una línea al jardín derecho que Jan Hernández atrapó para errar en un tiro hacia el receptor suplente Jonathan Morales.La pifia avanzó los corredores a tercera y segunda. El dirigente José “Tony” Valentín decidió darle bolero gratis a Gorkys Hernández en busca de la doble matanza.Juan Apodaca bateó hacia la tercera base Emmanuel Rivera, quien logró sacar el out en el plato. Acto seguido, disparó la esférica a la inicial A.J. Jiménez, quien no pudo atraparla en lo que pareció una interferencia de Apoda en su corrido a primera. La bola volvió a Hernández, quien repitió el lanzamiento salvaje hacia el diamante.La pelota terminó en el dugout, lo que concede una base a la ofensiva, acto que llevó García a anotar la carrera de la victoria a pesar de tropezar con el siore Ozzie Martínez.La jugada dejó incrédulos a los jugadores boricuas y a la fanaticada, quien no podía creer lo acontecido. Valentín pidió revisión en la jugada en la almohadilla inicial pero los árbitros le informaron que no aplicaba.Con el resultado los Cardenales ganaron su tercer juego de la Serie del Caribe 2020 San Juan, Puerto Rico, y se mantienen como único invicto en el clásico caribeño y además consiguió su boleto para semifinales.Lara jugará este martes 4 de febrero de 2020 ante los Tomateros de Culiacán (2-1) de México, mientras que los Cangrejeros harán lo propio ante los Vaqueros de Montería (3-0) de Colombia.Video Fuente: Renato Cabrera