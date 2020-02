Cardenales de Lara representando a Venezuela abren este sábado Serie del Caribe contra Colombia

1° Feb. 2020 - Los campeones venezolanos Cardenales de Lara inicia este sábado a partir de las 10 de la mañana, su participación en la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico, cuando enfrente a los Vaqueros de Montería, representante de Colombia.



La jornada inaugural de este evento prevé otros dos encuentros. A las 2 y 30 de la tarde jugarán los Tomateros de Culiacán, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, y los Toros del Este, monarcas dominicanos, mientras que el partido de cierre, pautado para las 8 de la noche, estará a cargo de los locales, Cangrejeros de Santurce, que enfrentarán a los Astronautas de Chiriquí, representantes de Panamá.



Francisley Bueno tenía la primera opción para abrir el juego inaugural de la Serie del Caribe, que hoy comienza en el estadio Hiram Bithorn, ubicado en el sector Hato Rey de aquella ciudad.



El zurdo cubano de 38 años de edad dejó marca de 4-1 con efectividad de 2.70, durante la rueda regular de la reciente campaña, su estreno por los predios de la Lvbp.



En la segunda jornada, Cardenales se medirá ante la República Dominicana (8 y 30 p.m.), luego irá ante el anfitrión, Puerto Rico (8 p.m.), en la cuarta fecha chocará ante México (2 y 30 p.m.) y cerrará la primera fase ante su similar de Panamá (10 a.m.).



Cardenales es el único equipo que repite entre los que estuvieron en la versión 2019 disputada en Ciudad de Panamá.



Por primera vez en la historia, la justa, que se realizará en el histórico estadio Hiram Bithorn, tendrá tres choques por día, desde este sábado y hasta el 5 de febrero la ronda regular, mientras que la fases semifinal y final se estarán jugando el 6 y 7, respectivamente.



Para este domingo, el primer juego de la jornada será a partir a las 11 y 30 a.m., el segundo comenzará a las 3 y 30 p.m. y el de cierre a las 8 y 30 pm.



El resto de las fechas de la primera fase se estará jugando a partir de las 10 a.m. El segundo duelo diario será a las 2 de la tarde, mientras que el último comenzará a las ocho de la noche.



El primer partido de la semifinal se jugará el jueves 6, a partir de las 2 y 30 p.m. y el segundo a las 8 p.m., mientras que la gran final se disputará el viernes 7, a partir de las 8 p.m.



Cada conjunto tendrá cinco duelos (uno contra cada uno) en fase eliminatoria, los cuatro primeros avanzarán a la semifinal, y los últimos dos ganadores de esos cotejos chocarán en la gran final.

