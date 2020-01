Colombia extradita a EEUU al ex futbolista colombiano Jhon Viáfara

Jhon Viáfara jugó en Inglaterra y España Credito: El Tiempo

23-01-20.-En la mañana del pasado jueves, en la base de la Policía Antinarcóticos, se adelantó el proceso de extradición del ex futbolista colombiano Jhon Viáfara, reseñó el diaro colombiano El Tiempo.



El ex centrocampista fue pedido por las autoridades judiciales de Estados Unidos, que lo sindican del envío de más de dos toneladas de cocaína hacia su país.



Viáfara fue capturado en marzo del año pasado, sindicado por la Policía y la Fiscalía de «realizar los pagos de una red de narcotraficantes y de coordinar las rutas hacia Centroamérica».



Fuentes de la Policía le confirmaron a El Tiempo que desde las primeras horas del pasado jueves se realizó la evaluación médica del ex jugador.



Además se efectuó la plena identificación para ser entregado a las autoridades estadounidenses.



Viáfara llevado en avión privado



Para las 9:30 am del jueves se tenía previsto que Viáfara fuera llevado a Estados Unidos en un avión privado de las autoridades norteamericanas.



El ex jugador había solicitado la extradición exprés hace seis meses. Quería que su proceso se iniciara pronto, al afirmar que es inocente de los cargos que se le imputan.



En Estados Unidos se abrió la investigación desde el 2016, y lo sindican de tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.



Viáfara está inmerso en una investigación que lo ubica en una red que enviaba cocaína a través de lanchas Go Fast y aviones.



Esto, según las autoridades, se logró establecer después de que se realizaron dos incautaciones. Entre ambas sumaron más de 2.500 kilos de cocaína, que fueron avaluados en su momento en 28 millones de dólares.



En septiembre del 2019, la Corte avaló la solicitud de extradición de Viáfara y la sustentó en el dosier enviado por las autoridades norteamericanas.



Se conoció el testimonio del juez Jay Combs, fiscal auxiliar para la Corte Este de Texas:



«En el cual se refiere al procedimiento cumplido por el gran jurado para dictar la acusación, descarta la configuración de la prescripción, concreta los cargos formulados en contra del requerido e indica los elementos integrantes del delito».



La carrera deportiva de Viáfara



Jhon Viáfara Robles nació en el Valle del Cauca el 25 de octubre de 1978. El mediocampista fue nombrado por la Conmebol como Mejor Jugador de América en 2004.



Compitió en la Copa América con Colombia en 2004 y 2007, pasó por los clubes Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Portsmouth de Inglaterra



También en la Real Sociedad de España, Southampton de la Premier League, Junior de Barranquilla, La Equidad, Independiente de Medellín y Águilas Doradas donde se retiró en 2015.



“Voy a salir libre, porque soy amigo de todos”, dijo el ex jugador mientras era trasladado al avión que lo conduciría a Estados Unidos.