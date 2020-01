Robo de señas: Pelotero venezolano José Altuve niega haber utilizado dispositivos electrónicos bajo su camiseta

José Altuve Credito: Archivo

20-01-20.-El venezolano José Altuve brindó su opinión al respecto por primera vez desde que se desató el escándalo del robo ilegal de señas, en el FanFest que realizan anualmente los Astros, reseñó El Universal.



Alex Bregman y Josh Reddick, además del camarero criollo, han sido los únicos jugadores de alto perfil de los Astros en hablar públicamente desde entonces. Expresaron interés en mirar hacia adelante, evitando preguntas sobre su rol específico en el robo de señas.



Tanto Altuve como Bregman rechazaron haber utilizado dispositivos electrónicos bajo sus camisetas. En ese sentido, MLB dijo no haber conseguido evidencia alguna al respecto, explicó lasmayores.com.



“Es ridículo”, dijo Altuve. “MLB hizo su investigación y no consiguió nada”. Bregman respondió diciendo que esas teorías son “estúpidas”.



La especulación surgió el jueves en las redes sociales, al decirse que Altuve se negó a que le quitaran su camiseta tras conectar el jonrón que le dio el pase a la Serie Mundial a los Siderales porque supuestamente estaba utilizando dispositivos electrónicos.



“Sabemos que algunas personas inventaron eso”, dijo Altuve. “Lo mejor que pudo haber pasado es que MLB investigara eso y no encontrara nada. Pero al mismo tiempo, no puedes controlarlo [todo]”.



Los rumores surgieron a raíz de un informe de nueve páginas dado a conocer el lunes por MLB, en el que describía cómo los Astros habían utilizado una cámara en el jardín central que comunicaba las señas del equipo rival.



MLB suspendió al gerente general Jeff Luhnow y al manager AJ Hinch. Posteriormente, el dueño del equipo Jim Crane decidió despedirlos.



“Me siento mal por ellos”, dijo Altuve. “Son buenas personas. Llegaban todos los días a hacer su trabajo, pero como dije, tenemos que seguir hacia adelante. No tenemos otra opción ahora”.



Bregman se aferró a un guion durante su intercambio con los medios, repitiendo en múltiples ocasiones: “El Comisionado publicó el informe, MLB hizo el informe y los Astros hicieron lo que hicieron. Tomaron la decisión de lo que iban a hacer y no tengo ninguna otra opinión al respecto”.



Se le preguntó a Altuve sobre el premio al Jugador Más Valioso que ganó en el 2017, cuando superó al cañonero de los Yankees, Aaron Judge, en las votaciones.



“Hay mucha gente diciendo que yo soy el JMV y otros que piensan que no lo soy”, dijo. “Como muchos, hay algunos que piensan que eres buena persona y otros que creen que no lo eres. Es algo difícil de controlar”.



La dudas sobre la temporada del 2017, en la que los Astros ganaron la Serie Mundial, continuarán. Altuve afirma que ser catalogado como tramposo es algo que será difícil de digerir.



“No quieres que te llamen así”, dijo. “Pero como dije, tenemos dos opciones. Una es llorar y la otra es salir a jugar y enfocarnos en ayudar al equipo. Saben cuál haré”.



Agregó Bregman: “En el 2020 nuestras acciones hablarán más que nuestras palabras”.