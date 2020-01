Cuba podría no participar en la Serie del Caribe de béisbol por problemas con visados de EEUU

Credito: PL

5 Enero 2019 - Cuba estaría impedida de asistir a la próxima Serie del Caribe de béisbol, que se efectuará en Puerto Rico del 1 al 7 de febrero, después que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunciara que no habrían garantías para la participación del equipo cubano por falta de visados de Estados Unidos.



"La decisión de la CBPC se produce cediendo a las presiones arbitrarias del Gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su Comisionado (Juan Francisco Puello), quien también ha obstaculizado la membrecía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña", expresa el comunicado emitido por la Federación Cubana de Béisbol (FCB).



Según el comunicado enviado a La Habana por la CBPC, la falta de garantías para el equipo de béisbol de la isla es por supuestas dificultades con el tiempo disponible para tramitar los visados estadounidenses, necesarios para viajar a Puerto Rico.



La federación cubana expresó además en su comunicado que "tras la injustificada suspensión de los servicios consulares en la embajada de EEUU en La Habana, todas las delegaciones deportivas cubanas, incluidas las del béisbol, han tenido que transitar por el tortuoso y discriminatorio proceso de tener que viajar a un tercer país, asumiendo costos elevados y sin garantías de obtener el visado".



"En varios casos, estos han sido denegados, no respondidos o respondidos a destiempo", agrega el documento.



A su vez, la FCB hizo un llamado al Comisionado de la CBPC para que se realicen las diligencias necesarias que garanticen la participación de la delegación de la mayor de las Antillas.



La Serie del Caribe, constituida en 1948, tuvo su primer encuentro en La Habana, Cuba, con la presencia además de Puerto Rico, Panamá y Venezuela, con sus equipos ganadores de las series profesionales nacionales, y más tarde se integraron los elencos de México y República Dominicana.



Cuba abandonó la serie en 1960, al quedar eliminado el profesionalismo deportivo en la isla, y regresó a ella en 2014, en calidad de país invitado, a pesar de hacer gestiones por convertirse nuevamente en miembro pleno de la CBPC, algo que no se concretado —según las autoridades cubanas—, a consecuencia de las restricciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU a Cuba.

