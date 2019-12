MLB autorizó a sus peloteros a formar parte de la LVBP: Pero no jugarán de visitantes en Aragua y Valencia

Credito: LVBP

20-12-19.-Las Mayor League Baseball (MLB) comunicó que los jugadores asociados al ente podrán participar en la presente campaña de LVBP, a excepción de los clubes Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, ni siquiera como visitantes en Valencia y Maracay, así lo informó el periodista César Augusto Márquez.



Dicho pronunciamiento se esperaba luego de que la OFAC levantara las sanciones sobre seis equipos de la LVBP, los Tigres de Aragua seguirán siendo excluidos de este acuerdo hasta un próximo comunicado.



Problemas para la LVBP



El comunicado de MLB expresa que los jugadores afiliados al ente no sólo no podrán jugar con los equipos excluidos, sino que tampoco los jugadores del resto de divisas del país podrán contar con los peloteros en caso de jugar en el Bernardo Pérez de Valencia y José Pérez Colmenares, lo que presenta un gran inconveniente para la Liga.



Esto quiere decir que los posibles jugadores que se reporten a jugar asociados tanto a MLB como MLiB no estarán disponibles para la postemporada en caso de tener que visitar los parques a los equipos en cuestión.



Esto deja en gran desventaja a turcos y bengalíes de cara a una posible clasificación a la siguiente fase del béisbol venezolano.



Cabe destacar que los Navegantes del Magallanes se encuentran en puestos clasificatorios en el sexto puesto y los Tigres de Aragua empatan en el séptimo lugar con apenas medio juego de diferencia (0,5)



La Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC) había levantado las sanciones a seis conjuntos de la LVBP el pasado 3 de noviembre, desde entonces se esperaba un comunicado por parte de la Grandes Ligas para así contar los jugadores de dicha organización a partir de enero, fecha en la que inician los Play-Offs.

