Departamento del Tesoro levantó parcialmente veto al béisbol venezolano

03-12-19.-La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) levantó este martes 3 de diciembre su veto a la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, según reveló el agente certificado por MLB Félix Luzón en su cuenta de twitter.

Luzón explicó en la red social que los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua están exceptuados de esta medida y siguen sancionados.

Dicho veto llegó luego del embargo económico que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, al Gobierno de Venezuela. Por tal motivo Major League Baseball (MLB) "desvinculó" a Venezuela del acuerdo invernal y prohibió a sus agremiados (peloteros, técnicos y directivos) a participar en la pelota profesional de Venezuela.

Una de las razones por las cuales la Ofac sancionó a la pelota venezolana es debido a su presunción de los nexos del Gobierno venezolano con la liga venezolana.

Arturo Marcano, abogado venezolano y director general de los Toros de Tijuana del béisbol mexicano, expuso en twitter que el levantamiento de las sanciones entró en vigencia desde el lunes 2 de diciembre. Por su parte, Luzón agrega que la "licencia" tendrá una vigencia hasta noviembre del 2021.

El pasado 11 de septiembre, el actual presidente de la Lvbp, Giuseppe Palmisano, dijo a PANORAMA que su despacho buscaría de alguna forma aclararle a la Ofac que la Lvbp no es una Liga "estadal": "Hay que aclararle a la Ofac (Oficinas de bienes en el extranjero de los Estados Unidos, por sus sigales en inglés) que no somos una liga estadal (…) para ello estamos trabajando con unos abogados que ya contratamos que buscarán destrabar esta situación".

"Los directivos de la Liga tienen conocimiento de esto desde hace unos días (...) sin embargo, hasta que MLB no hable, no hemos hecho nada y no podemos tener a peloteros de las Grandes Ligas", reveló una fuente de un equipo del béisbol profesional venezolano a PANORAMA.

Documento del Departamento del Tesoso