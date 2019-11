Así quedaron conformados los grupos de la Eurocopa 2020

30-11-19.-Así han quedado encuadradas las 24 selecciones que disputarán el torneo continental el próximo año.Este sábado se ha realizado, en Bucarest (Rumanía), el sorteo de la fase final de la Eurocopa 2020, por lo que 20 de las 24 selecciones clasificadas a la cita continental ya saben en qué grupos han quedado encuadradas.Las 20 selecciones que ya están clasificadas son España, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, Ucrania, Francia, Polonia, Suiza, Croacia, Holanda, Rusia, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia, República Checa, Gales y Finlandia.Y todas ellas ya saben a qué grupo de la EURO 2020 irán. Algunas han quedado a la espera de conocer a su tercer rival, teniendo en cuenta que todavía debe disputarse la repesca que otorgará los cuatro boletos restantes. ¿El grupo de la muerte? Sin dudas, el F, que tendrá a la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentándose a Alemania y a Francia.Después del sorteo realizado este sábado en Rumanía, así han quedado emparejadas las selecciones ya clasificadas:GRUPO A (Roma, Bakú)ItaliaSuizaTurquíaGalesGRUPO B (San Petersburgo, Copenhague)BélgicaRusiaDinamarcaFinlandiaGRUPO C (Ámsterdam, Bucarest)HolandaUcraniaAustria*Ganador del play-off Ruta A (solo si Rumanía) o D (Georgia/Macedonia del Norte/Kosovo/Bielorrusia)* La Ruta para la selección del Bombo 4 se determinará de la siguientes maneras:Si Rumanía gana la Ruta A va al Grupo C; el ganador de la Ruta D completa el Grupo F. Si Islandia, Bulgaria o Hungría ganan la Ruta A van al Grupo F; el ganador de la Ruta D completa el Grupo C.GRUPO D (Londres y Glasgow)InglaterraCroaciaRepública ChecaGanador del play-off Ruta C (Escocia/Noruega/Serbia/Israel)GRUPO E (Bilbao y Dublín)EspañaPoloniaSueciaGanador del play-off Ruta B (Bosnia y Herzegovina/Eslovaquia/República de Irlanda/Irlanda del Norte)GRUPO F (Múnich, Budapest)AlemaniaFranciaPortugal**Ganador del play-off Ruta A (Islandia/Bulgaria/Hungría) o D (Georgia/Macedonia del Norte/Kosovo/Bielorrusia)**La Ruta para la selección del Bombo 4 se determinará de las siguientes maneras:Si Islandia, Bulgaria o Hungría ganan la Ruta A irán al Grupo F, mientras que el ganador de la Ruta D completará el Grupo C. Si Rumanía gana la Ruta A irá al Grupo C, mientras que el ganador de la Ruta D completará el Grupo F.