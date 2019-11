EEUU: Niegan libertad bajo fianza y añaden 21 cargos de agresión sexual al pelotero venezolano Felipe Vázquez

Felipe Vázquez Credito: Web

21-11-19.-El venezolano Felipe Vázquez vio este martes como una corte de Pensilvania le negó la libertad bajo fianza y añadió además 21 cargos de agresión sexual a una menor al lanzador de los Piratas de Pittsburgh, de las Grandes Ligas, reseñó la agencia AFP.



Vázquez, de 28 años, fue arrestado en septiembre después de que la policía obtuviera indicios de que había mantenido relaciones sexuales con una niña de 13 años. Inicialmente, el relevista fue acusado de pornografía informática y prostitución infantil.



Vázquez declaró entonces a la policía que tuvo “relaciones sexuales, pero no realmente” con una menor en 2017.



Según reportes de la prensa de Estados Unidos, las nuevas acusaciones consisten en diez cargos por contacto sexual ilegal con una menor, otros diez de pornografía infantil y otro por corrupción de una menor.



Vázquez se declaró inocente y su nuevo abogado, Robert Wheelock, indicó que podría presentar evidencias de que la presunta víctima mintió sobre su edad y habría mostrado una identificación falsa al beisbolista, quien no habló durante la audiencia.



Tras su detención, el lanzador fue acusado de tres delitos graves en Pensilvania: agresión sexual de una menor de 11 años o más; contacto ilegal con una menor y corrupción de menores, así como una falta, agresión indecente a una menor de 16 años.



En su carro

Los documentos judiciales revelaron que los investigadores habían descubierto siete fotografías adicionales y tres videos de una niña desnuda tras examinar un teléfono y una computadora propiedad de Vázquez.



Todos los cargos involucran a la misma niña, que ahora vive en Florida, donde las acusaciones se hicieron por primera vez. Cada acusación conlleva un máximo de siete años de cárcel.



“Intercambiaron fotografías y posteriormente tuvieron relaciones sexuales en su vehículo”, dijo durante la audiencia Michael Thompson, policía estatal de Pensilvania, según el Pittsburgh Tribune-Review.



El fiscal Jim Lazar expuso que a Vázquez se le debería negar la fianza por “riesgo de fuga significativo” del multimillonario deportista, hombre “de considerables medios”.



El juez Charles Moore respaldó la solicitud. “No me siento cómodo integrándolo en nuestra comunidad”, concluyó.



Vázquez es uno de los relevistas mejor considerados de las Grandes Ligas, con foja de 17-13, efectividad de 2.61 y 402 ponches con 89 salvamentos en cinco temporadas con Pittsburgh y Washington.