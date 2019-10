Keniano Eliud Kipchoge hace historia al correr por primera vez una maratón en menos de dos horas

Eliud Kipchoge de Kenia cruza la línea de meta tras correr la maratón en menos de dos horas en Viena Credito: Reuters

12-10-19.-El keniano Eliud Kipchoge entró el sábado en la historia del deporte al correr por primera vez una maratón en menos de dos horas, llevando el esfuerzo humano a un nuevo límite y rompiendo una barrera que muchos pensaron que tomaría décadas alcanzar, reseñó Reuters-



Guiado por rayos láser verdes que brillaban en la carretera y ayudado por 41 atletas de clase mundial en equipos rotativos de liebres, el campeón olímpico y poseedor del récord mundial rompió la barrera por 20 segundos, terminando los más de 42 kilómetros en una hora 59 minutos y 40 segundos.



Algunos consideran que es el mayor logro del atletismo desde que el británico Roger Bannister corrió la milla (1.610 metros) en menos de cuatro minutos en 1954 y el mismo Kipchoge lo comparó con el aterrizaje del hombre en la luna.



“¡Hoy fuimos a la Luna y volvimos a la Tierra! No tengo palabras para todo el apoyo que he recibido de todo el mundo”, dijo.



Sin embargo, el logro no será reconocido como un récord mundial por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), que rige el deporte, ya que no se consiguió en una competencia abierta y se usaron libres rotativas para ayudarle a llevar el paso.



Cuando las libres se alejaron en el último kilómetro, Kipchoge aceleró la recta final, sonrió y saludó a las personas en la multitud que le dieron una recepción entusiasta.



El atleta de 34 años estaba apenas sudado y parecía haber completado una tranquila carrera matutina mientras reflexionaba sobre su logro.



“Desde el primer kilómetro, me sentí realmente cómodo”, dijo después de ser acosado por sus compañeros de equipo.



“He entrenado para esto durante cuatro meses y medio, he puesto mi corazón y mi mente para correr la maratón en menos de dos horas y hacer historia”.