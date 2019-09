Batacazo y ridículo de EEUU: Francia los elimina del Mundial de Baloncesto

11-09-19.-Ya no quedan equipos de ensueño. Ni siquiera de pequeñas vigilias a la hora de la siesta. Estados Unidos hace tiempo que dejó atrás el calificativo de Dream Team, pero es que ahora se ha convertido en el conjunto de las pesadillas, reseñó el diario Marca.com



Las que tendrán miles de compatriotas al digerir la primera derrota del equipo nacional en 13 años.



Un tropiezo tan merecido como inesperado ante una Francia que siempre mantuvo a raya a los pupilos de Popovich hasta darles el golpe de gracia en los últimos minutos para imponerse por 79-89 y dejar así a los estadounidenses fuera de la lucha por unas medallas que parecían aseguradas 'a priori'.



El drama que empezó en Las Vegas con hasta 17 deserciones del conjunto nacional se consumó en Donnguan en uno de los peores partidos que se recuerdan al combinado de las barras y estrellas. Un partido en el que apenas exhibieron sus virtudes, como hasta ahora había sido su defensa, y sí sus muchos defectos con ataques sin sentido en los que primaban las individualidades antes que el colectivo. Algo raro en un equipo dirigido desde el banquillo por Popovich y Steve Kerr.



En ese terreno Estados Unidos sigue teniendo a algunos de los mejores jugadores del mundo y en este caso fue el turno de Donovan Mitchell, que plasmó sobre la cancha la categoría que se le presupone en los Jazz. Sus 29 puntos fueron la tabla de salvación a la que se agarró el equipo estadounidense durante buena parte del choque. Sin embargo, el jugador de los Jazz desapareció en el último parcial y Estados Unidos perdió su faro en ataque, dejando todo en manos de un Kemba alocado, de un Smart errático desde el tiro libre y de un Brown voluntarioso pero ineficaz.



Todo lo contrario pasó en Francia. Los de Collet sobrevivieron en la primera mitad gracias al acierto de un Evan Fournier que parecía tener un idilio con el triple desde que saltó a la cancha. El jugador de los Magic decidió desafiar a Mitchell a un duelo al sol y no le perdió la cara al reto durante dos primeros cuartos de locura. Y cuando el jugador de Orlando se desinfló el testigo lo tomó Nando De Colo, certero desde el 4,60, y un buen Frank Ntikilina que apareció cuando más se le reclamaba para abrochar el partido y la gran sorpresa del Mundial.



Sin embargo, ninguno de estos nombres pudo hacer sombra a un gigante que hizo suyo el partido desde el inicio. Gobert se agigantó aún más y derribó a las torres estadounidenses (Brook y Turner no estaban para estos menesteres) para dominar con una autoridad impensable en otras ediciones de estos campeonatos internacionales, cuando Estados Unidos presentaba selecciones A, B o C, que les valía para seguir dominando el mundo. Hasta ahora.

