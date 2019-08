Representantes de los equipos del béisbol profesional se mueven para realizar el campeonato 2019 - 2020

28 agosto 2019 - Los representantes de los ocho clubes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y la junta directiva del circuito sostuvieron una reunión de trabajo este martes sobre la grave situación que afecta la realización de la temporada 2019-2020.



En un comunicado la liga expresa su intención de jugar el campeonato y mantener su compromiso para la promoción y ejecución de la pelota rentada en Venezuela.



“Todos los equipos de la LVBP queremos que haya béisbol en Venezuela, con el mismo profesionalismo deportivo y la misma calidad de servicio que hemos tenido en las últimas décadas”, agrega el documento.



Señalan que desde que la MLB (Major League Baseball de EEUU) anunció la suspensión de la relación con la LVBP, trabajan para obtener una respuesta favorable que permita la realización “sin contratiempos del campeonato”.



La LVBP, cuya temporada debe arrancar el 18 de octubre, es patrocinada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), objeto a su vez de sanciones del Tesoro desde enero.



«La mejor manera de defender el béisbol no es atacar la LVBP, sino apoyar los esfuerzos que adelantamos ante la MLB y la OFAC para que se levante cualquier obstáculo que impida la realización del campeonato», subrayó la declaración.



Un total de 94 peloteros venezolanos han jugado en Grandes Ligas este año y más de 1.800 lo han hecho en las distintas categorías de las ligas menores.



A continuación comunicado íntegro:



La reciente notificación de Ligas Mayores de Béisbol (MLB) sobre la desafiliación de la LVBP del WLA (Acuerdo Invernal) hasta tanto decida la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) sobre el tema, no solo se ha hecho a pesar de nosotros, sino contra los intereses de los equipos.



Desde que se conoció el comunicado de la MLB, en el que se anunció la suspensión de la relación con la LVBP, una medida que afecta la participación de todos los jugadores que formen parte del sistema de Grandes Ligas; estamos trabajando activamente por varios medios para que la OFAC se pronuncie favorablemente y Venezuela vuelva a ser afiliada al WLA, de tal manera que podamos tener un campeonato sin contratiempos.



Los venezolanos que podamos contribuir a este objetivo deberíamos trabajar unidos para sacar adelante un campeonato sin inconvenientes.



No hay nadie que defienda con más ahínco y pasión la realización del béisbol en Venezuela, que los ocho integrantes de la LVBP y sus directivos.



Desde 1946, después del triunfo de Venezuela en la Serie Mundial de 1941, la LVBP se formó con la intención de expandir la pelota a todos los rincones de Venezuela y desde entonces se han realizado 74 torneos. La razón de ser de la LVBP es organizar un campeonato y jugar béisbol.



La mejor manera de defender el béisbol, no es atacar la LVBP, sino apoyar los esfuerzos que adelantamos ante MLB y la OFAC para que se levante cualquier obstáculo que impida la normal realización del campeonato”.

Con información de LVBP