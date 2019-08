Pelotero venezolano exige su derecho a jugar (trabajar) y se revela ante el bloqueo de la MLB contra la pelota nacional

24 agosto 2019 - El lanzador venezolano Guillermo Moscoso habría objetado que la Asociación de las Ligas Mayores de Béisbol (MLB en inglés) prohíba a los jugadores participar en campeonatos venezolanos.



En un mensaje difundido a través de su cuenta en Twitter, el pelotero criollo interpuso su opinión frente a la decisión de dicha asociación, respecto a que sus jugadores participen en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).



Aparentemente, esta decisión obedece a lineamientos del bloqueo ilegal y criminal mantenido por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.



“Yo soy venezolano con ciudadanía americana y me están diciendo que no puedo jugar en Venezuela. Yo no pertenezco a ningún equipo en Estados Unidos desde el 2013. Soy venezolano y creo que tengo el derecho de jugar. ¿O tendrán alguna sanción que juegue en mi país?”, fue el mensaje que al parecer escribió el profesional de la pelota y que citaron medios especialistas en deporte. Sin embargo, al corroborar el texto en la cuenta oficial del besibolista no se logró encontrar.