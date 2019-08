(VIDEO) Francia: Yulimar Rojas logra el primer lugar en jornada de la Liga de Diamante

La atleta venezolana Yulimar Rojas, se mantiene líder en el triple salto femenino al concretar este sábado su participación en una nueva jornada de la Liga de Diamante celebrada en el estadio Charlety de París, Francia, después de tres saltos."Con un salto de 15.05 en su segundo intento, Yulimar Rojas celebró en el estadio Charlety", informó Punto Olímpico en la red social Twitter.La institución indicó que; en el primero, concretó 14.55. tras fallar en el tercero, la Campeona Mundial logró 14.93. en su quinto intento, acortó distancia con 12.53. y culminó su participación con 14.81."Estamos sobre los 15, eso es importante y me llena de emoción, por esto hemos trabajado. Seguiremos y no nos detendremos. Vamos por más. Gracias a todos los que siempre me han acompañado y creído en mí", expresó la deportista para medios locales al finalizar la competencia.La medallista olímpica y clasificada para representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, conquistó recientemente medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al saltar 15,11 metros, con el que logró, además, el récord panamericano y representa el salto triple más alto del mundo desde agosto de 2016, según reseñó en días recientes el Ministerio para la Comunicación e Información.