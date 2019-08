(VIDEO) Ronald Acuña Jr se unió a Bob Abreu como los únicos 30-30 venezolanos

23 agosto 2019 - A uno lo caracterizó la paciencia a lo largo de su carrera. El otro, con apenas 21 años, da muestra de esa fogocidad propia de un pelotero joven. Son diferentes, pero desde hoy tienen algo en común: son los únicos venezolanos con 30 jonrones e igual cantidad de bases robadas en una misma temporada. Bob Abreu lo logró en par de oportunidades (2001 y 2004). Ronald Acuña Jr. lo consigue por primera vez 15 calendarios después.El jardinero de los Bravos de Atlanta, convertido en una de las sensaciones esta temporada de las mayores, salió al robo en la parte alta de la octava entrada en el juego contra los Mets de Nueva York y consiguió la tal anhelada gesta, algo que no pudo ser el domingo pasado cuando en su intento en el juego contra los Dodgers de Los Ángeles, fue inmolado en el segundo cojín gracias a un certero disparo del receptor Will Smith (no lo confunda con el actor).Lo del oriundo de La Sabana, estado Vargas, es sencillamente impresionante. No le basta con haber conseguido el Novato del Año la campaña anterior. No. Consciente de sus cualidades y herramientas, el patrullero tiene entre ceja y ceja convertirse en una de las vedettes de las Grandes Ligas por muchos años. Y vaya que en sus dos primeras zafras lo está consiguiendo.Abreu tuvo su fórmula y Acuña Jr. posee la suya. Dos maneras que sirvieron para alcanzar el hito.Para que tengan una idea de lo hecho por este ya no tan novel jugador, solo 40 jugadores en la historia del Big Show han conseguido tales números. Nombres como por ejemplo Willie Mays, Hank Aaron, Barry Bonds o Alex Rodríguez.Bonds es quien más veces lo hizo (cinco), seguido del dominicano Alfonso Soriano (4), quien además es uno de los cuatro jugadores en la historia de la MLB con 40 bambinazos y 40 estafas. Números que de aquí en adelante tratará Acuña de alcanzar y meterse nuevamente en los anales de la pelota.Video fuente: Tony Cittadino TVVideo fuente: MLB