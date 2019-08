Pelota gringa se une al bloqueo económico contra Venezuela al impedir que participen jugadores nacionales e importados en la liga venezolana

23 agosto 2019 - A través de las redes sociales, pudo conocerse que en consonancia con el bloqueo económico que el Gobierno de EEUU impone al país, la MLB se uniría al coro y ordenaría a sus jugadores afiliados no jugar en la próxima temporada de béisbol profesional.



Pero ahora ya es oficial, Major League Baseball (MLB)- informó que no otorgarán el permiso a jugadores venezolanos o extranjeros que formen parte de organizaciones de Grandes Ligas a participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) y espera de instrucciones del gobierno de Donald Trump que ha impuesto sanciones en contra de venezuela.



Fuentes de la liga de béisbol venezolana habían advertido de una inminente decisión de la organización de Grandes Ligas por la incertidumbre que generan las órdenes de Trump.



La suspensión afectaría tanto a peloteros estadounidenses como a venezolanos que están en los equipos de las Grandes Ligas y también a cientos de afiliados de las ligas menores, quienes solían regresar para jugar con los ocho equipos de la liga local durante el campeonato que comienza cada octubre, dijeron las fuentes.



“(Major League de Baseball) MLB (MLB, por su sigla en inglés) ha estado en contacto con los organismos gubernamentales conocedores de la Orden Ejecutiva emitida por el presidente Trump sobre Venezuela”, dijo la organización estadounidense en un comunicado enviado a Reuters.



“MLB se adherirá completamente a las políticas implementadas por nuestro gobierno”, agregó.



Otro puñado de jugadores de otras nacionalidades también acostumbraban a participar en la temporada de béisbol profesional venezolana.



Pero un decreto de Trump, que advirtió en agosto a empresas extranjeras, y no solo estadounidenses, que podrían ver congelados sus activos en Estados Unidos en caso de colaborar con el gobierno de Nicolás Maduro, preocupó a algunas compañías que tienen algún vínculo con Venezuela.



La liga de béisbol profesional el año pasado recibió unos 12 millones de dólares en patrocinio de la petrolera estatal Pdvsa, que fue sancionada por Washington en enero, dijo el ministro del Deporte, Pedro Infante.



Dos portavoces de la liga de béisbol profesional venezolano señalaron más temprano que no habían recibido ninguna comunicación oficial de las grandes ligas.



Directivos de cuatro equipos del béisbol local también dijeron no tener conocimiento oficial sobre la medida.



Unos 68 venezolanos comenzaron a jugar en abril en el béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos, el segundo mayor grupo de peloteros extranjeros después de los 102 jugadores de República Dominicana.



El número de estrellas de las Grandes Ligas que vuelven a casa a jugar en el campeonato local venezolano ha bajado en los últimos años, debido a la creciente inseguridad que existe en el país petrolera, que ha estado sumido en una larga y profunda crisis económica.



Funcionarios del gobierno del presidente Maduro sostuvieron esta semana reuniones con miembros de la liga de béisbol profesional para advertir que se jugará la temporada “como sea”, dijo una fuente conocedora de las conversaciones, sin dar más detalles.





