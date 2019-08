(VIDEOS) EEUU: Muere en accidente de parapente el famoso youtuber "Rey del Azar"

El youtuber Jonathan Grant Thompson, popularmente conocido por haber creado el canal “The King of Random” (El Rey del Azar), falleció a los 38 años después de un fatal accidente en parapente.Según reportes, Grant había salido al Parque Estatal Sand Hollow en Utah, pero nunca regresó. Después de una ardua operación de búsqueda y gracias a los datos del GPS de la cámara Go Pro que portaba, fue hallado el cuerpo sin vida junto con el equipo de parapente en el lugar del accidente, según informa el sitio web estadounidense, TMZ.Su canal de YouTube ‘King of Random’ tenía más de 11 millones de seguidores, además de haber acumulado miles de millones de visitas.“Hacemos videos dedicados a explorar la vida a través de todo tipo de trucos de vida, experimentos y proyectos aleatorios de fin de semana”, se puede leer en la descripción del canal, así como, “Hay emoción en descubrir lo desconocido y vivir para contarlo, así que únete a nosotros y construyamos algo juntos”.Debido a que no se sabe exactamente como sucedió el accidente, las autoridades correspondientes continuarán con las investigaciones y estudiarán el vídeo que grababa la víctima para determinar el verdadero motivo de la muerte del famoso youtuber.