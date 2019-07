Medalla de plata sumó Jesús “trompo” González: "El tema de la xenofobia nos perjudicó"

Habían llegado con 30 días de anticipación, pero el gobierno peruano no dejó ingresar al cuerpo técnico y médico por no tener visa Credito: Noticias24

30 julio 2019 - Electrizante, así estuvo la disputa de la medalla de oro de la división de los 109 kilos en el levantamiento de pesas entre el venezolano Jesús “trompo” González y Wesley Kitts (USA) que terminó con la victoria del norteamericano.



En el último intento González trató de levantar 216 kgs para asegurar el primer lugar, pero no pudo y esto fue aprovechado por Kitts quien pidió 217 kgs, intento que fue válido y totalizó 389 para superar por un kilo al nacido en el estado Trujillo, quien finalizó segundo con 288.



“Hay que seguir trabajando, estuve cerca de repetir el oro, no pude, el norteamericano estuvo mejor en el envión y así es esta competencia. Estoy contento, en el arranque mejoré, primera vez que hago 178 y los 215 la venía entrenando pero no pude y hay que seguir”, precisó.



El muchacho de Trujillo levantó al público venezolano, que vino desde San Genaro quienes estuvieron presente en la grada del Coliseo Mariscal Cáceres. En cada intento coreaban su nombre hecho que fue correspondido con una nueva marca personal 178 kgs, en el arranque, superando el 177 con el que se clasificó a Lima 2019.



Sobre la preparación, precisó que fue duro, ya que habían llegado con 30 días de anticipación, pero el gobierno peruano no dejó ingresar al cuerpo técnico y médico por no tener visa, hecho que condicionó la preparación.



“El tema de la xenofobia nos perjudicó, no estuvo bien, así como en algún momento nosotros (Venezuela) apoyamos a toda América, está mal hecho que nos traten así”.



El cuadro lo completó el ecuatoriano Juan Arroyo con 385 kilos. Con esta medalla las pesas suman quinta presea para la delegación venezolana.

