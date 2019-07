Venezuela lleva dos medallas de oro en Juegos Panamericanos Lima 2019

Jesús González

29 de julio de 2019.- Venezuela salió victoriosa en la primera jornada de Levantamiento de pesas de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de que Génesis Rodríguez obtuviera la primera medalla de oro al competir en la división de 55 kilogramos.



La venezolana logró levantar en el segundo movimiento 96 kilogramos, cifra que no solo le dio la medalla sino que también consiguió un nuevo récord panamericano que poseía la misma atleta con 95 kilogramos y que fuera establecido en mayo de este año en Palmira, Colombia.



"Fue una competencia donde di todo para llegar a la medalla de oro. No fue fácil, fueron experiencias muy duras, le doy gracias a Dios, porque como dije hace tres años, Génesis no se rendía así nada más, Génesis venía más fuerte con ganas de triunfar y llegar a Tokio 2020", manifestó Rodríguez.



El segundo en sumarse a esta lista fue el pesista Julio Mayora en la división de los 73 kilogramos, donde totalizó 349 kilogramos, luego de levantar 155 en arranque y 194 en envión.



"No fue fácil romper el récord panamericano por la diferencia de kilos, salí con 185 y luego me mandé a 194 para lograr ese récord que me motiva bastante", enfatizó Mayora.



Tras el éxito de la primera jornada del levantamiento de pesas, los halteros Jesús "Trompo" González y Ángel Luna apuntan al oro de Lima 2019.



González, actual campeón panamericano Toronto 2015, busca repetir la gesta, aunque sabe que las competencias y los rivales también apuestan al mismo premio, el oro.



Mientras que para Ángel Luna, quien ha manifestado que se encuentra inspirado por su padre, una de las glorias del deporte nacional como es Julio Luna, ha tenido un desarrollo sorprendente a corto plazo, con resultados extraordinarios para el país en diferentes competencias internacionales.



En esta edición de los Juegos Panamericanos Venezuela participa con una delegación de 287 atletas, entre ellos 130 femeninas y 157 masculinos.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 293 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)