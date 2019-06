(VIDEO) Vergonzosa reseña un medio argentino del triunfo ante Venezuela en Copa América: "Le ganamos al país más pobre del mundo"

29-06-19.-Un medio de comunicación argentino reseñó, con polémica, lo que fue la victoria del país sureño ante Venezuela (2-0) en los cuartos de final de la Copa América 2019. "Le ganamos al país más pobre del mundo", fueron las palabras que Crónica TV colocó en el cintillo de un programa post-partido que transmitieron en vivo y directo.Como si no fuera suficiente, en otros de los textos plasmados en el cintillo se leía: "Ganamos, pero no jugamos contra nadie". Dicho comentario se produjo mientras los conductores del programa repasaban las acciones del compromiso.El revuelo en las redes sociales no se hizo esperar. Los usuarios enardecidos, divididos entre venezolanos y argentinos, criticaron duramente al canal de televisión y catalogaron esta acción como "vergonzosa" y de "falta de sensibilidad"."Es una completa falta de respeto. De verdad es muy triste que pase esto", fue alguno de los comentarios que se pudo apreciar en la red social Twitter.