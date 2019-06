Copa América: Argentina será el rival de Venezuela en cuartos de final

Caracas, junio 24 - La selección Argentina logró una agónica clasificación este domingo ante Catar en el último escalón de la fase de grupos de la Copa América 2019, venciendo 2-0 al campeón de Asia para convertirse en el rival de Venezuela el próximo 28 para disputar los cuartos de final.



Los argentinos sufrieron para lograr superar el primer obstáculo del torneo, luego de dos partidos decepcionantes ante Colombia y Paraguay, el combinado Albiceleste venció con goles de Lautaro Martinez y el Kun Aguero a una modesta Catar que, si bien no era la favorita del Grupo B, pudo incomodar sobre el terreno a una Argentina que necesitaba la victoria para ganar confianza de cara a la próxima ronda.



Lautaro puso el primer tanto cuando apenas se jugaba el minuto 4', ayudando a los de Scaloni a jugar desde el inicio con ventaja de 1-0. El delantero del AC de Milán aprovechó un error defensivo de Catar que no perdonó para que el delantero del AC de Milán gritara el primero en Porto Alegre.



Argentina fue peligrosa en ocasiones pero no tuvo mucha tenencia de la pelota, mientras que la selección invitada pudo acercarse pero no logró capitalizar.



Pero a falta de 8 minutos más el agregado, el goleador del Manchester City, el Kun Aguero, apareció con gran velocidad desde el centro del campo y evadió a la defensa rival para sentenciar el encuentro con un golazo que entró desde el palo derecho tras una bonita definición de derecha.



El próximo encuentro para los argentinos será contra Venezuela el viernes 28 de junio en el mítico estadio de Maracaná.

