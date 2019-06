Con presión Brasil enfrenta este martes a Venezuela en la Copa América

Salvador, junio 18 - La favorita selección brasileña de fútbol buscará este martes su segundo triunfo en el Grupo A de la Copa América, al enfrentar a Venezuela en el Arena Fonte Nova, en Salvador de Bahía (nordeste).



'Las expectativas generadas, claro que son naturales, pero tenemos que saber lidiar con la presión', declaró a la prensa Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, director técnico de la verdeamarela, que se vio muy forzada por su público en el cotejo contra Bolivia.



Según Tite, el principal objetivo para el partido contra Venezuela es desarrollar un mejor juego en la primera mitad.



Manifestó que los silbidos del público, como los escuchados durante el descanso del primer encuentro contra los bolivianos, son variables que no pueden controlar.



Acerca del equipo inicial ante Venezuela, descartó corroborar, pero en los últimos entrenamientos aparece la misma formación contra Bolivia, pero con la novedad de la inclusión de Arthur Melo.



Tite solo precisó que 'los jugadores ya saben quién va a jugar'.



Sin convencer y después de un primer tiempo sin goles, la pentacampeona del mundo derrotó 3-0 el viernes a una modesta Bolivia, en el partido inaugural del torneo, en el estado Morumbí, en Sao Paulo.



Para el entrenador de la Vinotinto, Rafael Dudamel, 'este martes Brasil tiene la obligación y Venezuela, la ilusión'.



Admitió que no vinieron a ganar la Copa, pero que no por eso van a perder el objetivo de dar una sorpresa y llegar lo más lejos posible, porque la gran meta es clasificarse por primera vez a un Mundial, el de Qatar 2022.



'La Copa América nos sirve para seguir creciendo, sin perder la importancia del torneo, a poco más de seis meses de las eliminatorias, que son nuestro principal objetivo. Pero la Copa es una competencia muy importante', remarcó.



La selección venezolana debutó en la Copa América 2019 ante Perú con un empate sin goles en el Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul.



Brasil lidera el grupo con tres puntos, dos menos que Perú y Venezuela, mientras que Bolivia es colista con cero unidades.



Un triunfo sobre Venezuela clasificaría de forma matemática a la Canarinha para los cuartos de final del principal torneo sudamericano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 317 veces.