Francia: Campeona mundial de los 800 metros Caster Semenya, ganó los 2.000 metros en París

Caster Semenya

Pretoria, junio 12 - La victoria de la sudafricana Caster Semenya en Francia y sus recomendaciones a la IAAF de concentrarse más en el doping que en restringir los niveles de testosterona en las atletas mujeres son destacadas este miércoles por la prensa local.



La bicampeona olímpica y tricampeona mundial en 800 metros ganó la víspera en la cita de Montreuil, París, la carrera de los dos mil metros.



Semenya reclamó una decisión de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) de limitar los niveles de testosteronas de mujeres corredoras a través de supresores, a lo cual ella se negó.



En sus declaraciones reproducidas por los medios sudafricanos Semenya dijo ser una atleta de talento que no se preocupa ante la eventualidad de ser retirada de las carreras de 800 metros. 'Puedo correr cualquier distancia...', puntualizó.



Yo soy una atleta pura, no hago trampas y no soy idiota, dijo la conocida deportista, quien preguntó por qué tomar droga alguna.



La carrera en la cita de Montreuil es la primera en que participa la estrella sudafricana desde que presentó ante las cortes en Suida un reclamo contra la decisión de la IAAF de restringir los niveles de testosterona.



Por su parte, el organismo mundial dio a conocer que apelará esa decisión de anular sus reglas sobre el asunto, suspendidas por ese organismo judicial después del reclamo de Semenya.



Esas regulaciones de la IAAF requieren que mujeres con niveles más alto de hormonas masculinas que lo normal deben reducirlas si quieren competir en las carreras de 400 metros y en la milla.