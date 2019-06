Fútbol: 12 nuevas reglas regirán la Copa América 2019

Caracas, junio 11 - Establecen nuevas reglas para las disciplina de fútbol, que entrarán en vigor en pleno apogeo de Copa América 2019 que se jugará entre el 14 de junio al 7 de julio en Brasil.



La International Football Association Board (IFAB), realizó una serie de ajustes para mejorar las reglas que rigen a la disciplina deportiva del futbol, éstas entraron en vigencia el 1 de junio, y será la Copa América 2019 el primer torneo en enfrentarse a estos cambios.



Estas 12 medidas fueron anunciadas en el mes de marzo de este año, y van desde desde la implementación de tarjetas para los entrenadores de los equipos, hasta la forma de tener en cuenta las manos en el área.

Nuevos ajustes:



1. Sustituciones



- Un jugador que está siendo sustituido debe dejar el campo en el punto más cercano en la línea de límite, a menos que el árbitro indique lo contrario.



2. Vestimenta



- ​Las remeras que los jugadores se ponen debajo del uniforme del equipo pueden ser de varios colores y hasta estampadas, siempre y cuando la manga sea exactamente igual a la de la camiseta.



3. Decisiones arbitrales



- El árbitro no puede cambiar una decisión de después de que el juego se haya reiniciado pero, en ciertas circunstancias, puede sacar una tarjeta amarilla o roja por un incidente anterior.



- Si el árbitro abandona el terreno de juego para hacer una una revisión a través del VAR o para llamar a los jugadores al campo al final de un tiempo, todavía se puede cambiar una decisión.



- Los integrantes del cuerpo técnico que tengan una acción de mala conducta se les puede mostrar una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Además, si no se puede identificar al responsable, la tarjeta la recibirá el entrenador principal.



- Si se otorga un penal y el jugador que va a rematarlo queda sentido, puede recibir asistencia y luego quedarse en el campo para ejecutar el tiro.



4. Descanso



- Se debe especificar cuándo se define un descanso para enfriamiento (cuando las temperaturas son muy altas) y cuándo es para hidratarse.



5. Fair play



- El equipo que gane el sorteo puede optar por realizar el saque inicial.



6. Rebotes en el árbitro.



- Si una pelota rebota en el árbitro del partido o uno de sus asistentes y termina en gol, cambia el equipo que tiene la posesión o provoca el inicio de una jugada de ataque, se detiene el juego y se hace una suelta neutral.



7. Golero



- Si un arquero lanza la pelota con la mano y termina dentro del arco rival, se invalida el gol.



8. Faltas



- El texto sobre la mano en los partidos se reescribió para dejar más claro cuándo debe haber penalización y cuándo no.



- Si el arquero recoge la pelota con la mano en su área cuando un compañero se la pasa con el pie, se cobra el tiro libre indirecto pero no hay tarjeta para el guardameta.



- Si, después de un saque de banda o un pase deliberado de un compañero de equipo, el golero patea sin éxito o intenta patear la pelota para lanzarla, luego puede tomarla con la mano.



- El árbitro puede esperar a una jugada siguiente para sacar una tarjeta si el equipo que recibe la falta saca rápido y genera una situación de gol.



- La tarjeta amarilla por una celebración de gol "ilegal" se mantiene aunque el tanto sea invalidado.



- Se debe hacer una lista de advertencias, amarillas y rojas para los integrantes del cuerpo técnico.



- Todas las agresiones verbales son castigadas con un tiro libre indirecto.



- Patear un objeto se castiga de la misma manera que arrojarlo.



9. Tiros libres



- Una vez que se ha realizado un tiro libre indirecto, el árbitro puede dejar de mostrar la señal de tiro libre indirecto si está claro que el gol no se puede marcar directamente.



- En los tiros libres indirectos que se ejecutan dentro del área, la pelota está en juego una vez que se patea y se mueve claramente, no tiene que salir del área.



- En un tiro libre que tiene una barrera de al menos tres jugadores, los jugadores del equipo atacante deben estar a una distancia de al menos un metro de ella.



10. Penales



​- Los postes, el travesaño y las redes no deben moverse cuando hay un penal y el golero no debe tocarlos.



- Cuando se ejecuta un penal, el arquero debe tener al menos un pie en la línea del arco y no puede pararse detrás de la misma.



- Si luego de que el árbitro marca un penal se produce una agresión, se debe sacar tarjeta antes de que el tiro se ejecute.



11. Laterales



- Cuando se saca un lateral, los rivales deben estar por lo menos a dos metros de distancia de la línea.



12. Saques de meta



- En los saques de arco la pelota está en juego una vez que se patea y se mueve claramente, ya no hace falta que salga del área.



