Este miércoles la Vinotinto enfrentará a México en Atlanta

Caracas, junio 4 - La selección nacional contará con todas sus piezas y las podrá usar ante un rival de máxima exigencia, como lo es el México de Gerardo Martino. El duelo de este miércoles en Atlanta tendrá como morbo el recuentro entre Josef Martínez y “Tata” Martino, quienes hicieron historia al consagrar al equipo de la ciudad (Atlanta United) en la MLS.



En el arco regresará la muralla Wuilker Faríñez, luego de dejar a Millonarios a un paso de la final en Colombia. Seguramente Yordan Osorio sea titular en la zaga, un central importantísimo no solo por su despliegue en defensa, sino por su salida limpia de balón, tanto en largo como en corto, lo que le da más argumentos a una selección que practicará el juego directo.



En el medio Yangel Herrera tendrá a sus socios en el sector medular: Tomás Rincón y Junior Moreno. “Me encanta”, soltó Rafael Dudamel en la zona mixta cuando se le consultó por el esquema 4-3-3. En este sistema serán vitales lo que pueda hacer este trio en defensa, como en ataque para que el equipo no quede largo. Por último deberán ver minutos Salomón Rondón y Darwin Machís. Una Vinotinto con todo ante un rival con mucho peso en el continente.



El estilo de Martino está muy marcado en México, por más que no tenga mucho tiempo al frente de los aztecas. Los mexicanos intentarán tener la posesión y será una linda oportunidad para observar a la Vinotinto presionando a un equipo de buen dominio y cómo aguantarán los chaparrones cuando el “Tri” apreté el acelerador. Dos realidades que vivirán en la Copa América.



Los nombres de peso no faltan en México que luce a jugadores como Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Diego Reyes, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Rodolfo Pizarro y, en especial Raúl Jiménez. El delantero Jiménez viene de una temporada espectacular con los Wolves en la Premier League, mientras que Pizarro pide pista en Europa tras lucirse con Monterrey.



El partido tendrá la lupa puesta en la evolución de Adalberto Peñaranda, tras un partido ante Ecuador que el físico le jugó el contra. Asimismo, se verá el funcionamiento del 4-3-3 y sus variantes con piezas como Josef Martínez, Fernando Aristeguieta o Jefferson Savarino.



Alineación probable:



Venezuela: Faríñez; Hernandez, Osorio, Villanueva, Rosales; Herrera, Rincón,Moreno; Peñaranda, Murillo y Rondón.



Estadio: Mercedes Benz, Atlanta



Hora: 9:00 PM



