Si Odubel es suspendido por MLB será sin salario y no puede ir al estadio de los Filis

29 mayo 2019 - El jardinero central de los Filis de Filadelfia, Odubel Herrera, quien fue arrestado el lunes por la noche en Atlantic City por presuntamente golpear a su novia, si es suspendido por MLB no podrá recibir su salario y tampoco puede ir al estadio.



Los Filis confirmaron la noticia del escándalo del zuliano en una declaración el martes por la tarde, diciendo que el equipo "informó de inmediato el incidente al Major League Baseball" y agregó que la liga ha colocado a Herrera en licencia administrativa.



El informe de la policía también dice que la víctima "tenía signos visibles de lesiones en sus brazos y cuello que se sostuvieron después de ser agredida por su novio, David Odubel Herrera, durante una disputa".



La disciplina está en manos del comisionado bajo la política conjunta de violencia doméstica de MLB recientemente establecida entre el sindicato y la liga. No está claro a dónde va esto, pero un ejemplo reciente involucró al paracorto de los Cachorros, Addison Russell, quien fue suspendido 40 partidos sin pagar. El castigo no incluye la anulación del contrato de un jugador., publicó el Sports Filadelfia.



Herrera, de 27 años, está en el tercer año de un contrato de cinco años y $ 30 millones. Los Filis tienen opciones de club para los próximos dos años.



Así infirmaron los Filis: "Esta mañana nos informaron de un presunto incidente que involucró a Odúbel Herrera. Al recibir esta información, informamos de inmediato el incidente a la Major League Baseball, que nos informó que Herrera fue puesto en licencia administrativa. Los Filis toman en serio cualquier acusación de violencia doméstica y apoyan firmemente la Política de Violencia Doméstica Conjunta acordada por la MLB y la MLBPA".



El gerente general de los Filis, Matt Klentak, abordó los cargos durante una entrevista el martes. Le dijo a los reporteros que estaba en una reunión preparándose para el Draft de la MLB de la próxima semana cuando recibió una llamada, un mensaje de voz y un mensaje de texto de la Vicepresidenta de Comunicaciones de los Filis, Bonnie Clark, para informarle sobre el arresto.



Klentak se contactó con el presidente de los Filis, Andy MacPhail, con el gerente de los Filis, Gabe Kapler, como propietario del equipo y con las Grandes Ligas de Béisbol. "Pasamos la mayor parte de la mañana en el teléfono con la liga, resolviendo los próximos pasos y aprendiendo más información", dijo Klentak.



Klentak también le dijo a NBC10 que él y Kapler hablaron con Herrera para informarle que estaría en licencia administrativa durante al menos siete días. Herrera no dio una explicación de lo que sucedió, pero se disculpó, según Klentak. "Creo que el mejor enfoque en este asunto es operar con un elemento de transparencia y honestidad", destacó Klentak según los periodistas Dan Stamm y David Chang. "Entonces, a medida que obtengamos más información, la compartiremos".