Hallan muerta a la futbolista colombiana Leidy Asprilla

La joven delantera de 22 años, quien formó parte del seleccionado nacional Sub 20, habría fallecido en un accidente con su moto. Credito: Agencias

La futbolista colombiana Leidy Asprilla, de 22 años, fue hallada muerta este miércoles a la vera de una carretera en el departamento de Valle de Cauca. La joven delantera del club local Orsomarso se encontraba desaparecida desde el sábado.



La familia de la joven indicó que, en horas de la mañana de ese día, Aspirilla había salido con su moto en dirección al domicilio de una compañera, para dirigirse luego al entrenamiento en el estadio del club, en la localidad de Palmira. A las 10:00 de la mañana, su colega reportó la desaparición. El celular estaba apagado y no se supo más de ella.



Tras iniciar su búsqueda el domingo, la Policía encontró el miércoles el cuerpo sin vida de Asprilla en una zona de pastizales, al costado de la vía El Cerrito-Rozo. Llevaba puesto su casco y una gorra del equipo donde militaba, así como el resto de sus pertenencias.



El dato fue confirmado por el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní. El coronel Javier Navarro, perteneciente a la Policía del Valle del Cauca, precisó en declaraciones a medios locales que el cuerpo "no tiene signos de violencia".



"Se ve que hay un frenazo de la motocicleta y cae al lado izquierdo de la vía", indicó el secretario de Gobierno de Cerrito, Eduard Alfonso García, quien consideró que la maleza alta en la zona fue lo que dificultó el hallazgo.



Tras superar una lesión de rodilla, Leidy Asprilla se preparaba para disputar la Liga Águila femenina, y anteriormente había formado parte de las selecciones Sub 20 y Sub 17 de Colombia.



La División Mayor del Fútbol del país (Dimayor), expresó a través de su cuenta de Twitter las condolencias a la familia y sus allegados, y lamentó la muerte de la jugadora.