(VIDEO) Murió Niki Lauda, triple campeón mundial y leyenda de la Fórmula 1

21-05-19.-El de Fórmula 1 Niki Lauda, cuyas imágenes atrapado en la cabina de su monoplaza en llamas dieron la vuelta al mundo hace más de cuatro décadas, falleció el lunes "en paz" a los 70 años de edad, anunció su familia.Lauda fue campeón en 1975 y 1977 con Ferrari."Con profunda tristeza anunciamos que nuestro querido Niki falleció en paz el lunes 20 de mayo de 2019, rodeado de su familia", indicaron allegados del expiloto en un correo electrónico enviado a medios austríacos."Murió el lunes a las 20h30 (18h30 GMT) en el hospital universitario de Zúrich (Suiza)", precisó una de sus colaboradoras a la AFP.Según el medio austriaco Ö24, Lauda fue hospitalizado en una clínica privada suiza a mediados de mayo para una diálisis debido a un problema en uno de sus riñones, en los que se sometió a trasplantes en 1997 y 2005."No hay una causa precisa de la muerte", declaró a la agencia austriaca APA Walter Klepetko, médico que le realizó el verano pasado un trasplante pulmonar de extrema urgencia, después de haber contraído un virus durante un viaje a Ibiza."Es el resultado de una larga evolución, al final el paciente se ha ido. Niki Lauda ha peleado. Era un hombre formidable, desde algún tiempo estaba claro que no volveríamos a verle en los circuitos", añadió el médico.Los gases tóxicos que inhaló durante su accidente en 1976 habían debilitado para siempre su organismo.Salvado por otros pilotosLauda, una leyenda de los circuitos en los años 1970 y 1980, escapó por poco a la muerte aquel 1 de agosto de 1976, cuando sufrió un accidente durante el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Nürburgring. Su monoplaza Ferrari se incendió tras una salida de pista y si sobrevivió fue gracias a la intervención de otros pilotos, después de haber pasado casi un minuto en la cabina.Las imágenes del terrible accidente del entonces campeón del mundo conmocionaron al mundo entero. Pero Lauda, un luchador, volvió a la vida.Seis semanas después de haber recibido la extremaunción en su cama de hospital, participó, para sorpresa de todos, en el Gran Premio de Italia, a pesar de su sufrimiento y las graves lesiones en el rostro.Durante esa temporada, luchó por el título hasta la última carrera con el británico James Hunt, quien finalmente se impuso como vencedor. Este épico enfrentamiento, revelador del carácter fuera de toda regla del austríaco, se narró en la película "Rush" (2013) del estadounidense Ron Howard.En 1977, logró su segundo título mundial con Ferrari. Y en 1979 puso fin a la competición para fundar Lauda Air."Permanecerás para siempre en nuestros corazones y en el de los tifosi. Adiós Niki", escribió en Twitter Ferrari, donde corrió entre 1974 y 1977.'Gladiadores'Pero en 1982 regresó a los circuitos al volante de un McLaren con el que en 1984 conquistó su tercer y último título mundial.El hombre de la eterna gorra publicitaria, con la que escondía a medias sus cicatrices, se convirtió en presidente no ejecutivo de la escudería Mercedes en 2012 y siguió siendo omnipresente en los circuitos, donde se lo apreciaba por su experiencia y su honestidad, lamentando entre otras cosas que se perdiera "el aspecto de combate de gladiadores" de su deporte.Su primera marcha de la Fórmula 1 en 1979 estuvo relacionada con su segunda pasión, la aviación civil. Pionero del chárter privado, ese mismo año creó su propia compañía aérea, Lauda Air, que en 2002 vendió a Austrian Airlines.Ferrari y Mercedes honran su memoria"Hoy es un día triste para la Fórmula 1. La gran familia Ferrari recibió con profunda tristeza la noticia de la muerte de su amigo Niki Lauda, triple campeón del mundo, dos veces con la Scuderia. Seguirás para siempre en nuestros corazones y en el de los tifosi. Ciao Niki", escribió Ferrari en su cuenta de Twitter.Toto Wolff, presidente de Mercedes, habló de un hombre "irremplazable": "Nuestro equipo ha perdido a uno de sus guías espirituales"."Como socio desde hace seis años y medio, Niki siempre ha tenido una honestidad y lealtad sin faltas. Ha sido un privilegio tenerlo en el seno de nuestro equipo y muy emocionante verlo hasta qué punto ha sido importante en el éxito del equipo", añadió Wolff."Cada vez nos daba uno de sus discursos memorables para motivarnos, nos aportó una energía única. Niki, eres simplemente irremplazable, no habrá otro como él", continuó el austriaco de 47 años.