Grandes Ligas: Decisión de Alex Cora de no acudir a la Casa Blanca marca un hito en el deporte estadounidense

Alex Cora

San Juan, mayo 8 - La decisión del dirigente de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, de rechazar la invitación para asistir a la Casa Blanca es un predecente histórico en el deporte profesional de los Estados Unidos.



Por primera vez, un equipo que aceptó una invitación a la Casa Blanca para compartir con el presidente irá sin su dirigente en funciones, según reportó hoy el diario Boston Globe.



En el contexto histórico se incluyen equipos de NFL, Grandes Ligas, NHL y NBA, además de ligas colegiales, que acostumbran a celebrar sus títulos con una visita a la Casa Blanca. En el caso de la NBA, los Warriors de Golden State, campeones de los pasados dos torneos, han declinado la tradicional invitación desde que Donald Trump asumió la presidencia en el 2017.



Cabe destacar que en el 2006, el dirigente venezolano Ozzie Guillén no acompañó a los campeones White Sox de Chicago a su viaje a la Casa Blanca en febrero. En ese entonces, Guillén rechazó algún tipo de diferencia con el presidente George Bush, y enfatizó en que su ausencia se debió puramente a unas vacaciones con su familia que ya estaban calendarizadas y que le impedían estar en el reconocimiento en Washington D.C.



Cora, un duro crítico de las posturas del presidente Trump en torno a los esfuerzos para ayudar a la recuperación del país tras el azote del huracan María en el 2017, no es el único puertorriqueño que declina una invitación como esta.



En febrero del 2018, Carlos Beltrán y Carlos Correa -integrantes de los entonces campeones Astros de Houston- no viajaron a Washington para el intercambio con el propio Trump.



Cora anunció su decisión en declaraciones enviadas en exclusiva a El Nuevo Día e ldomingo. En sus expresiones, el cagüeño de 43 años expresó que tomó la decisión después de “mucha reflexión, consideración y comprensión de mis seres queridos”.



Su decisión, según detalló, está fundamentada en que entiende que Puerto Rico aún no se ha recuperado tras el paso del huracán María en septiembre 2017.

Solidarios los Red Sox



A pesar del revuelo que causó en los medios noticiosos y las redes sociales la decisión del dirigente, tanto la gerencia de los Red Sox como sus integrantes reaccionaron de forma positiva y en apoyo al boricua.



“Alex tiene todo nuestro respaldo y respetamos su decisión”, dijo el vicepresidente de los Red Sox, Sam Kennedy, al diario Boston Herald. “Yo sé que fue una difícil decisión para él. Aprecio el que Alex haya hablado abiertamente con nuestro equipo y el que respalde a todo a aquel que desee ser honrado el jueves”.



El ambiente en el camerino de los Red Sox el domingo, una vez salió a la luz pública la noticia, era uno tranquilo. No hubo sorpresas ya que días antes Cora ya le había expresado a sus jugadores su determinación. Según trascendió, Cora comunicó su decisión el jueves a los peloteros.



En el terreno, los Red Sox lograron su tercer triunfo seguido al vencer a los White Sox de Chicago.



“Es una decisión personal y todo el mundo respeta eso”, dijo el torpedero Xander Bogaerts tras el partido del domingo. “No tuvo efecto aquí o afuera en el terreno de juego”.



Bogaerts es uno de los 11 integrantes del equipo que ha manifestado su decisión de no asistir a la actividad con el presidente Trump.



En el grupo se encuentran además el boricua Christian Vázquez, Mookie Betts -el MVP del 2018-, David Price, Héctor Velázquez, Eduardo Núñez, Jackie Bradley, entre otros.



“Es algo por lo que nos sentimos orgullosos como equipo”, dijo por su parte el inicialista, Mitch Moreland, quien confirmó que asistiría el jueves a la Casa Blanca.



“Nosotros respetamos a cada uno de nuestros compañeros y las decisiones que tomen”.



Cora, un exjugador que en el 2007 fue parte integrante de la edición campeonil de los Red Sox, hizo también historia en el 2018 cuando en su primer año como dirigente en las Mayores llevó a su equipo a ganar la Serie Mundial.



También guió a Boston a establecer un récord de victorias para la franquicia con 108 triunfos.