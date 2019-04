Rosanny Álvarez se bañó de oro en Barranca Latin Pro de Surf

24 abril 2019 - La surfista Rosanny Álvarez se bañó de oro durante su participación en Barranca Latin Pro-Copa Floril, evento realizado por la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS), celebrado en la comunidad de Barranca, al norte de Lima, Perú.

"Nuestra panterita Rosanny Álvarez se quedó con el primer lugar en el Barranca Latin Pro, luego de vencer a Sophia Mulanovich, Alessia Moro y Analí Gómez. ¡Felicitaciones campeona, estamos orgullosos de ti!"; expresó el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante Aparicio, a través de su cuenta en la red social Twitter @pin-fantea.

En el Barranca Latin Pro-Copa Floril participaron 200 atletas de toda Latinoamérica en once divisiones. Este evento estableció un nuevo récord de participación de competidores.

Las once divisiones que estuvieron presentes fueron Open Hombres, Open Mujeres, Junior (Sub-18), Longboard Hombres, Longboard Mujeres, Bodyboard Hombres, Dropknee, SUP Surf Hombres, SUP Surf Mujeres y Carreras SUP técnicas para hombres y mujeres.

Álvarez aparte de los Panamericanos Lima 2019, está enfocada en clasificar a Tokio 2020: "En cuanto a calendario voy a enfocarme en las fechas más importantes para lograr esa clasificación. Los Juegos Panamericanos de Lima son válidos para clasificar para Tokio. Me voy a preparar muchísimo para intentar ganar los venideros eventos y lograr el objetivo que es llegar a Tokio 2020".

"Está complicado combinar el Tour Latinoamericano y el Tour Mundial. Voy a tratar de basarme en los latinoamericanos que es una ruta más accesible para poder sumar puntos para la clasificación, además que son eventos más económicos", aseguró la llamada "Panterita" en el mundo de las tablas y olas a la página Marca Vinotinto.