Surfista venezolana Rosanny Álvarez ganó medalla de oro en Perú

Rosanny Álvarez

Caracas, abril 21 - La surfista venezolana Rosanny Álvarez se adueñó del oro durante su participación en Barranca Latin Pro-Copa Floril, evento realizado por la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS), el cual, se celebró en la comunidad de Barranca, al norte de Lima, Perú.



“Nuestra panterita Rosanny Álvarez se quedó con el primer lugar en el Barranca Latin Pro, luego de vencer a Sophia Mulanovich, Alessia Moro y Analí Gómez. ¡Felicitaciones campeona, estamos orgullosos de ti!”; manifestó el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, desde su cuenta en la red social Twitter @pinfantea.



En el Barranca Latin Pro-Copa Floril participaron 200 atletas de toda Latinoamérica en once divisiones. Este evento estableció un nuevo récord de participación de competidores.



Estas son las once divisiones que estuvieron presentes: Open Hombres, Open Mujeres, Junior (Sub 18), Longboard Hombres, Longboard Mujeres, Bodyboard Hombres, Dropknee, SUP Surf Hombres, SUP Surf Mujeres y Carreras SUP técnicas para hombres y mujeres.