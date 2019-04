Karateca venezolano Antonio Díaz es reconocido con un récord mundial Guinness

20-04-19.-El karateca venezolano, Antonio Díaz logró una hazaña más en su carrera y en esta oportunidad fue reconocido con un récord mundial Guinness por ser el karateca masculino que ha ganado el mayor número de medallas en competiciones individuales en la historia del Campeonato Mundial de Karate de la WKF.La información fue compartida por el atleta a través de su cuenta en Instagram con el siguiente mensaje:No tengo nada que probarle a nadie. Logré cada meta que me propuse en mi carrera y nunca fue para complacer a nadie más que a mí. Iba de salida cuando se me atravesó un nuevo objetivo: hacer por primera vez un camino hacia los Juegos Olímpicos. Me quedé. Así que en el interín logré otro reconocimiento sin darme cuenta: me convertí en el karateca (masculino) que ha ganado el mayor número de medallas en competiciones individuales en la historia del Campeonato Mundial de Karate de la WKF. Lo que queda de aquí a Tokyo 2020 será para disfrutar estar en cada uno de los tatamis que no volveré a pisar como competidor, con las dificultades que suman los años, pero con el espíritu, entrenando duro y con las ganas de no quedarme sabiendo qué hubiese pasado si… El karate es combate y aquí nadie debe rendirse sin dar la pelea. Tus sueños son tuyos, tus maneras son tuyas, tus tiempos, tus ganas, tus pasos… Nadie te puede decir cuándo empezar y cuándo parar, porque en el camino te pueden pasar cosas maravillosas. ¡Vamos con todo!