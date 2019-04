La Federación Mexicana de Fútbol sanciona a Maradona por dedicar un triunfo a Maduro y criticar a Trump

Maradona declaró con la indumentaria de su equipo y durante una rueda de prensa oficial

México, abril 9 - El exfutbolista y entrenador argentino Diego Armando Maradona fue sancionado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) a raíz de sus declaraciones políticas tras una victoria del Dorados de Sinaloa, el equipo que dirige.



La comisión disciplinaria del organismo emitió este lunes una resolución derivada de la investigación abierta en contra del técnico, en la que se estipula una "multa económica" por "infringir los artículos 7 y 11 del Código de Ética de la FMF". No obstante, no se especifica la suma que deberá pagar.



De acuerdo con dicha legislación deportiva, Maradona incumplió las normas de la liga mexicana que establecen que los entrenadores deben ser políticamente neutrales. Aunque no es la primera vez que el astro argentino expresa su apoyo al Gobierno venezolano, en esta oportunidad lo hizo con la indumentaria de su equipo y durante una rueda de prensa oficial.



El pasado 31 de marzo, luego de la victoria como visitante de su escuadra con el Tampico por 2-3, el Pelusa otorgó una rueda de prensa en la que dedicó el resultado a "Nicolás Maduro y a toda Venezuela, que está sufriendo". Asimismo, señaló a los "yanquis" por tratar de interferir en los asuntos internos del país bolivariano y criticó al presidente estadounidense Donald Trump.



Una vez dedicado su triunfo al presidente de Venezuela, la FMF abrió la investigación correspondiente y por último ya tomó su decisión.