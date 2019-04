Federación Mexicana de Fútbol abre investigación contra Maradona tras dedicar triunfo al presidente Maduro

Maradona Credito: web

México, abril 3 - Las declaraciones de Diego Maradona tras el triunfo de los Dorados de Sinaloa ante el Tampico Madero provocaron que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) abrieran una investigación.



Maradona dedicó la victoria al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y cuestionó la intervención del gobierno de Donald Trump en la crisis política y económica que está viviendo ese país.



“Este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, que los sheriff del mundo, que son estos yanquis, que tienen la bomba más grande del mundo… Si creen que nos pueden llevar por delante… no, a nosotros no. A nosotros no nos compra ese tirolita que tienen de presidente”, dijo en la conferencia de prensa.



La polémica declaración la hizo el argentino el pasado domingo, luego que los Dorados vencieron 3-2 a Tampico Madero, como parte de la jornada 13 del Ascenso MX.



La investigación se realizada a petición tanto de la Liga MX como la de Ascenso MX por “una presunta infracción de los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 del Código de Ética” en donde se advierte que los afiliados deben mantener una posición neutral en asuntos de carácter religioso y político.



También están prohibidas las declaraciones que tiendan a desprestigiar, desacreditar o causar perjuicio o daño a un tercero.



Diego Maradona es abiertamente partidario del régimen venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez y fiel seguidor y amigo del expresidente de Cuba, Fidel Castro.