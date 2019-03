Richard Páez: La FVF “ha permitido la politización del organismo”

El exdirector técnico de la Vinotinto, Richard Páez Credito: Web

25-03-19.-El exdirector técnico de la Vinotinto, Richard Páez, se pronunció este lunes sobre la polémica ocurrida con Rafael Dudamel y aseguró que la Federación Venezolana de Futbol “ha permitido la politización del organismo”.



“La polémica es que después de un triunfo como el que se logró ante una selección tan importante como es la de Argentina, todo se empañó en una situación que vuelve a formar parte de la cotidianidad de lo que sucede en Venezuela”, dijo.



En se sentido, apuntó que “esta situación de lo que vive Venezuela no escapa de la situaciones de los jugadores y del equipo técnico”.



Destacó que la Vinotinto es un patrimonio de Venezuela, “es un símbolo que pasa a través de cualquier situación política, ideológica o social que pueda vivir nuestro país”.



Sin embargo, expresó que “se puso una situación de blanco o negro, cuando se ha debido colocar el vinotinto por encima de todo”.



Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, manifestó que el deporte es un ámbito que uno desarrolla, donde no hay una condición política para ejercerlo.



“Hoy lo que yo digo es que Venezuela no se merece la Venezuela que estamos viviendo. Es como un resultado de los técnicos. Si pierden y no dan resultados… ¿y quieren seguir dirigiendo?, tienen que irse”, afirmó.