Retiran sede de la Serie del Caribe en Venezuela

Credito: Web

28-01-19.- La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó este domingo que “oficial e irrevocablemente” se retira la sede de la Serie del Caribe 2019, a la ciudad venezolana de Barquisimeto (Lara, oeste) por la tensión política que vive actualmente Venezuela, reseñó la agencia Efe.



La CBPC señala como uno de los “principales razonamientos” en los que se sustentó la votación la declaración “del Ejecutivo Nacional de Venezuela” que aseguró se están dando situaciones “que escapan al control o influencia tanto de Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como del Comité Organizador”.



“Se está viviendo una situación en donde están presentes circunstancias de “Usurpación de Poderes”, Actos de Enemigo Extranjero, Hostilidades y Golpe de Estado, hechos que escapan al control o influencia tanto de LVBP como del Comité Organizador, responsables ante la CBPC de la organización del evento” se lee en el comunicado.



Tal resolución fue informada a la LVBP y el Comité Organizador de Barquisimeto, “y se ha tomado por mayoría de votos de los miembros de la Confederación, con el sólo voto en contra de LVBP”, detalla la CBPC.



La decisión de la CPBC ha sido tomada en medio de la creciente tensión política que vive el país desde el pasado día 23, cuando el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, desafió al presidente Nicolás Maduro y se adjudicó las competencias del Ejecutivo.



Ese día, el segundo choque de la serie final del torneo local estuvo cerca de no disputarse cuando varios jugadores de Leones del Caracas manifestaron su intención de no saltar al terreno de juego debido a las protestas antigubernamentales que han tenido lugar en Venezuela y por las cuales han muerto al menos 26 personas, según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).



Maduro ordenó la salida de todo el personal diplomático de EE.UU. en el país después de que el presidente Donald Trump reconociera a Guaidó como presidente interino.



Por ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomendó el jueves a los estadounidenses que residan o estén de viaje en Venezuela “considerar seriamente” abandonar el país “mientras los vuelos comerciales sigan disponibles”.



El evento se celebrará en “una sede alterna emergente, del 4 al 9 de febrero”, que será comunicada en las próximas horas “así como los detalles de fechas, competidores y formato de juegos”.



Igualmente la CBPC reitera que “entienden y reconocen el enorme esfuerzo que LVBP y el Comité Organizador han realizado, por ello no han tomado esta decisión sin haber hecho el más profundo análisis de su impacto y consecuencias”.



Es la segunda ocasión consecutiva en que se retira la sede del torneo a Barquisimeto después de que la edición 2018 lo fuera por la crisis económica que atraviesa Venezuela desde hace varios años; finalmente la última edición del torneo se realizó en Guadalajara, México.