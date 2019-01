España: Futbolista Cristiano Ronaldo se declara culpable y acepta 23 meses de cárcel por delitos fiscales

Madrid, enero 22 - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aceptó ser condenado a 23 meses de cárcel en España al declararse culpable por la comisión de cuatro delitos fiscales.



Según informaron a Sputnik fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el delantero portugués decidió no confrontar la acusación de la Fiscalía en la vista oral celebrada este 22 de enero en la capital española.



El Ministerio Publico y Ronaldo alcanzaron un acuerdo el pasado mes de junio en el que quedó establecido que el portugués asumiría la comisión de los cuatro delitos fiscales de los que estaba acusado.



De esa manera, el delantero evitará su ingreso en prisión, ya que en España es habitual que los jueces no ejecuten penas penitenciarias que no superen los dos años de castigo, especialmente cuando son emitidas contra personas sin antecedentes penales.



Además, en virtud de su acuerdo con la Fiscalía, Cristiano aceptó el pago de 18,8 millones de euros para reparar el daño causado, una cuantía que fue abonada en Hacienda y que a partir de ahora ya podrá ser ejecutada.



Segun explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia, Ronaldo también pagará una multa de 375.000 euros para que, en caso de tener otro problema con la justicia, esos dos años de cárcel no puedan sumarse a una futura pena.



En concreto, el acuerdo reconoce la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante los ejercicios fiscales que van del año 2011 al año 2014 y que habrían significado la elusión del pago de 5.717.174 euros.



De acuerdo con la acusación no confrontada por Ronaldo, el delantero luso se valió de empresas en el extranjero para ocultar al fisco español sus ingresos publicitarios.



Al haber un acuerdo de conformidad con la acusación, la sentencia contra Cristiano Ronaldo es firme y, por tanto, no recurrible.



Cristiano Ronaldo forma parte de una extensa lista de futbolistas y entrenadores sometidos a investigación por irregularidades relacionadas con el pago de impuestos en España.



En esa lista destacan figuras como Lionel Messi, Jose Mourinho, Javier Mascherano, Marcelo, Luka Modric, Alexis Sánchez, Ricardo Carvalho, Angel Di Maria, Radamel Falcao o Fabio Coentrao, entre otros.



Curiosamente, el juicio de Cristiano Ronaldo coincidió en tiempo y lugar (la Audiencia Provincial de Madrid) con el arranque de la vista oral del juicio al que será sometido su excompañero de equipo en el Real Madrid, el español Xabi Alonso, que afronta una petición de cinco años de cárcel de la Fiscalía por presuntos delitos fiscales.



A su salida del juzgado, Cristiano Ronaldo rechazó hacer ninguna declaración a la prensa y se limitó a firmar a un autógrafo a un fan antes de abandonar el lugar

