Docentes protestaron este lunes en El Valle exigiendo derechos laborales y respeto al contrato colectivo

21-01-19.-Docentes en la parroquia El Valle protestaron este lunes 21 de enero por mejoras en sus derechos laborales y respeto al contrato colectivo. Con pancartas y consignas los profesores trancaron la avenida intercomunal en esta parroquia.“Solo con amor no cubro mis necesidades básicas”, es parte de los escritos que muestran los educadores en las pancartas para exigir atención del Estado.“Los padres se han sumado a la lucha de los profesores, ante esta situación en la cual se nos vulneran los derechos que nos corresponden. Si continúa así, vamos a tomar la medida de suspender actividades académicas“, expresó Griselda Sánchez, secretaria de contratación colectiva del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema).Sánchez aseguró que el profesor de mayor escalafón, docente seis, devenga un ingreso mensual de alrededor de Bs. 11 mil 600, cifra inferior al actual salario mínimo de Bs. 18 mil. Indicó que el monto mínimo que exigen para un docente es de Bs. 57 mil, según su contratación colectiva.“No vamos a parar de luchar hasta que nos paguen lo que corresponde. Nos apegamos a la contratación que acordamos en 2018 con el ministro Elías Jaua. Lo que cobramos no alcanza ni para el transporte del mes”, dijo.Las protestas van a continuar ante la desatención gubernamental. Sus peticiones no han sido atendidas, por lo tanto el gremio docente planea agudizar su protesta. La sindicalista manifestó que después de las recientes medidas económicas, la situación de los docentes empeorará.Asimismo, señaló que han intentado llevar su denuncia hasta la Inspectoría del Trabajo, sin embargo ha sido infructuoso. “No nos reciben nuestra documentación. Es notable la intención que tienen de ignorar nuestra exigencia”.