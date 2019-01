(VIDEO) Vea cómo reaccionó nuestro chamo vinotinto cuando jugador chileno lo llamó "muerto de hambre"

Que sin vergüenza este jugador Chileno Nicolas Diaz número 22 en la Sub20 chilena llamando “Muerto De Hambre” al jugador Venezolano @PabloBonilla23 que les responde con ALTURA y ÉTICA DEPORTIVA!

Ese jugador debe ser expulsado de la selección Chilena! pic.twitter.com/EV8eNqYhNk — Esteban Trapiello (@TrapieLLo) 20 de enero de 2019

20 enero 2019 - El partido Sudamericano Sub 20 de este sábado entre la selección de Chile y Venezuela estuvo marcado por la polémica luego de que el jugador de la rojita Nicolás Díaz insultara al criollo Pablo Bonilla.En pleno campo de juego, Díaz le gritó a todo gañote: “¡Muerto de hambre, muerto de hambre!”, cuando Bonilla le paró lo que prometía ser un golazo de la selección chilena.Frente a ello, el lateral llanero de la Vinotinto solo respondió con un gesto que expresó el desinterés y poca importancia que le dio a dicho insulto.En el enfrentamiento, el equipo tricolor demostró dominio durante el juego y obtuvo la victoria con 2 goles por 1 en el estadio El Teniente de Rancagua.Finalmente, el compromiso arrojó un resultado de 2-1 a favor de los venezolanos, acercándolos a la clasificación al hexagonal final del Sudamericano, mientras que los chilenos ven complicada su continuidad en el torneo a pesar de ser la selección local. Pero la polémica no paró ahí, Nicolás Díaz tuvo que salir a pedir disculpas, aunque no fueron muy convincentes.En una carta abierta publicada en la página de la Asociación del Fútbol chileno (ANFP), el jugador admitió su falla y extendió sus "sinceras disculpas" a "toda la comunidad venezolana que vive en Chile".“Las cosas que pasan en la cancha, se quedan en la cancha” es un dicho que se utiliza de forma habitual en esta actividad, pero no justifica actitudes irresponsables y dichos tan hirientes como el que cometí", señala la misiva.El episodio se replicó en las redes sociales, en especial entre la numerosa comunidad venezolana que se instaló en Chile en los últimos tres años.