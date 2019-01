Venezuela debutó con victoria ante Colombia 1-0 en Suramericano Sub 20

Santiago de Chile, enero 18 - La selección venezolana de fútbol logró una victoria este jueves ante Colombia, un gol por cero, en el arranque del Campeonato Suramericano de Fútbol sub 20, que se realiza en Chile hasta el próximo 10 de febrero.



Los dirigidos por Rafael Dudamel, se impusieron, con un hombre menos en cancha tras la expulsión de Miguel Navarro al minuto 46. El gol fue anotado por Samuel Sosa al 68 y de tiro libre.



La Vinotinto se medirá en la próxima jornada por el grupo A, el sábado 19, ante Chile, en estadio El Teniente de Rancagua. El grupo lo completan Bolivia y Brasil.



En el anterior Suramericano de la categoría realizado en Ecuador, Venezuela logró clasificar al mundial que se desarrolló en Corea del Sur y en el que culminarían sub campeones del mundo tras perder la final ante Inglaterra 1-0.



El certamen otorgará cuatro plazas a la Copa Mundial sub 20, que se disputará en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio de 2019, así como tres plazas clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

