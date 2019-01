Familia de Schumacher no informa sobre su estado de salud, solo que "Michael está en las mejores manos"

02 de Enero - Pocos días después del quinto aniversario del grave accidente de Michael Schumacher mientras esquiaba en la estación de Méribel, su familia ha lanzado un comunicado para informar brevemente sobre el estado del ‘kaiser’.



Aprovechando que el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 cumple 50 años este jueves, la familia Schumacher ha informado de que “podéis estar seguros de que está en las mejores manos y hacemos todo lo posible para ayudarle” y pide comprensión por la escasa información que se proporciona sobre el estado de salud de Michael. “Por favor, tenéis que entender que sigamos los deseos de Michael y que mantengamos un tema tan delicado como la salud, como siempre lo ha sido, en privado. Al mismo tiempo, os damos las gracias por vuestra amistad y os deseamos un año 2019 feliz y con salud”, señala el comunicado. La familia del expiloto ha aprovechado para felicitar el año nuevo y ha anunciado que la Fundación Keep Fighting ha creado un museo virtual sobre Michael. Además, su aplicación oficial se lanzará el 3 de enero, aprovechando el 50 cumpleaños de la leyenda de la Fórmula 1.



Comunicado de la familia Schumacher



“Estamos contentos de celebrar el 50º cumpleaños de Michael junto con vosotros y queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón que podamos hacer esto juntos. Como regalo para él, para vosotros y para nosotros, la Fundación Keep Fighting ha creado un museo virtual. La App oficial de Michael Schumacher saldrá mañana, para que todos podamos repasar los éxitos de Michael. La App es otro hito en nuestro esfuerzo para hacerle justicia a él, a nosotros y a vosotros, sus fans, celebrando lo que ha conseguido. Os deseamos que os divirtáis con ella. Michael puede estar orgulloso de lo que ha logrado, ¡nosotros lo estamos! Por eso recordamos sus éxitos con la exposición Michael Schumacher Private Collection, publicando recuerdos en redes sociales y continuando con el trabajo benéfico a través de la Fundación Keep Fighting. Queremos recordar y celebrar sus victorias, récords y alegrías. Podéis estar seguros de que está en las mejores manos y hacemos todo lo posible para ayudarle. Por favor, tenéis que entender que sigamos los deseos de Michael y que mantengamos un tema tan delicado como la salud, como siempre lo ha sido, en privado. Al mismo tiempo, os damos las gracias por vuestra amistad y os deseamos un año 2019 feliz y con salud.”