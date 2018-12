Equipo de surf venezolano se tituló campeón en Panamericano de la especialidad

Credito: VTV

11 de diciembre de 2018.- El surfista criollo Francisco “Lolo” Bellorín se tituló campeón de la modalidad open tabla corta en el Campeonato Panamericano, celebrado en la población peruana Punta de Roca, donde además obtuvo el boleto directo a los venideros juegos continentales 2019.



El aragüeño lideró la final con una puntuación de (14.17) para conquistar el oro, y dejar en el segundo lugar al costarricense Anthony Fillingim (12.20 pts), quien se colgó la medalla de plata y en el tercero al representante de Perú, Alonso Correa, (10.70 pts), reseñó nota de prensa del Instituto Nacional del Deporte (IND).



“Gracias a todas las personas que enviaron sus vibras hasta aquí. Tenía dos años sin competir, estuve pasándola con mi familia. También casi no vengo a este campeonato (…), pero muchas personas me motivaron. Han sido años de no ver a toda Latinoamérica en un solo lugar y a amigos que tenía mucho tiempo sin compartir con ellos. Vine a disfrutar este campeonato y compartir la energía latinoamericana, ya que todos somos hermanos. ¡Gracias!”, expresó el capitán después de ganar el evento.



Bellorín actualmente entrena en las playas de Choroní, “por lo general hago dos entradas al agua una en la mañana y la otra en la tarde ambas de treinta minutos, al momento de practicar (…) De verdad me siento muy feliz de haber ganado este campeonato, significa mucho para mí porque a su vez logré el pase para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019”.

