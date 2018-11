En Vargas para comprar un pollo regulado esperan hasta un día en cola

Credito: LVV

14-11-18.-Ante las dificultades para comprar pollo, los varguenses hacen cola con un día de antelación y se anotan en una especie de “lista de espera” que realizan entre ellos para llevar un orden.



José Rodríguez, encargado de una carnicería, detalló que les llega el regulado “entre dos y tres veces a la semana. No tenemos días fijos ni cantidades, todo depende del proveedor”.



Señaló que trabajan solo con un proveedor que les lleva pollo regulado y “Cómo hay personas que pernoctan y tienen sus listas, todo se vende rápido”.



“Quienes hacen las colas esperan que uno les confirme a las 11:00 am si nos llegará. Luego, esperan incluso hasta en la tarde”. Rodríguez precisó que cuando llega, cuentan con el apoyo de efectivos policiales para el resguardo de la seguridad.



Un pollo por persona



Rodríguez indicó que para garantizar que la mayor cantidad de compradores puedan llevarse el pollo, optaron por despechar uno por persona.



“En promedio despachamos 80, pero algunas veces puede que lleguen más”.



Acotó que el proveedor con que trabajan les está llevando “uno desnudo especial, que no es regulado y por ende se vende más caro. Nos traen juntos ambos tipos, pero del que es regulado solo llega 20%”.



Dijo que el precio del desnudo especial aumenta hasta un 15%, con cada pedido.



250 soberanos



un kilo de carapacho



Un kilo de muslo se puede conseguir desde los 590 soberanos aproximadamente, mientras que el kilo de carapacho se encuentra en 250, las patas en 450 y la milanesa en 950.



Rodríguez declaró que las ventas se han mantenido “porque las personas se llevan el pollo, aun cuando sigue estando caro, pero es más accesible que la carne y el cochino, por ejemplo”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 914 veces.

La fuente original de este documento es:

LVV (http://laverdaddevargas.com/24/para-comprar-un-pollo-regulado-esperan-hasta-un-dia-en-cola/2018/11/14/)